Польша перекроет железную дорогу на границе с Белоруссией
Польша направила Белоруссии уведомление о приостановке грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска «Кузница». Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.
Белорусское ведомство в ответ направило информацию о мерах, принимаемых для урегулирования миграционного кризиса на границе с Польшей, и об отсутствии угрозы для сотрудников польских служб, задействованных в регионе.
Пункт пропуска «Кузница» расположен с другой стороны границы напротив белорусского пункта «Брузги». Еще два основных железнодорожных коридора между двумя странами находятся в районе городов Свислочь и Брест.
Закрытие железнодорожного погранперехода практически не повлияет на перевозки грузов в сообщении с Россией, так как основной поток транзитных поездов следует из Белоруссии в Польшу через погранпереход Брест — Малашевиче, сообщили «Ведомостям» в РЖД. «Через пункт пропуска в Кузнице осуществлялись единичные отправки. Объемы перевозок будут перераспределены по другим направлениям, в том числе с задействованием российско-польских погранпереходов в Калининградской области», — добавил представитель РЖД.
Накануне Польша пригрозила Белоруссии перекрыть участок железной дороги возле пункта «Кузница», если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября. Ранее также был закрыт одноименный автомобильный пункт.
По словам пресс-секретаря президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, в Белоруссии находятся около 7000 беженцев, в основном из стран Ближнего Востока, 2000 из них — в стихийном лагере на границе с Польшей. В ноябре польские пограничники зафиксировали сотни попыток нелегального пересечения границы. Варшава обвиняет Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну на законных основаниях.