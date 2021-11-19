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Польша перекроет железную дорогу на границе с Белоруссией

Ведомости

Польша направила Белоруссии уведомление о приостановке грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска «Кузница». Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.

Белорусское ведомство в ответ направило информацию о мерах, принимаемых для урегулирования миграционного кризиса на границе с Польшей, и об отсутствии угрозы для сотрудников польских служб, задействованных в регионе.

Пункт пропуска «Кузница» расположен с другой стороны границы напротив белорусского пункта «Брузги». Еще два основных железнодорожных коридора между двумя странами находятся в районе городов Свислочь и Брест.

Закрытие железнодорожного погранперехода практически не повлияет на перевозки грузов в сообщении с Россией, так как основной поток транзитных поездов следует из Белоруссии в Польшу через погранпереход Брест — Малашевиче, сообщили «Ведомостям» в РЖД. «Через пункт пропуска в Кузнице осуществлялись единичные отправки. Объемы перевозок будут перераспределены по другим направлениям, в том числе с задействованием российско-польских погранпереходов в Калининградской области», — добавил представитель РЖД.

Накануне Польша пригрозила Белоруссии перекрыть участок железной дороги возле пункта «Кузница», если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября. Ранее также был закрыт одноименный автомобильный пункт.

По словам пресс-секретаря президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, в Белоруссии находятся около 7000 беженцев, в основном из стран Ближнего Востока, 2000 из них — в стихийном лагере на границе с Польшей. В ноябре польские пограничники зафиксировали сотни попыток нелегального пересечения границы. Варшава обвиняет Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну на законных основаниях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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