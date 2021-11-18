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Польша пригрозила Белоруссии остановкой железнодорожного сообщения

Ведомости

Глава польского министерства внутренних дел Мариуш Каминьский дал поручение главному коменданту пограничной стражи Польши Томашу Праге обратиться к председателю госпогранкомитета Белоруссии генералу Анатолию Лаппо с письмом, в котором содержится призыв к стабилизации ситуации в районе пограничного перехода в Кузнице. В случае отсутствия ответа на это обращение Польша приостановит работу расположенного там железнодорожного пограничного перехода. Об этом говорится в заявлении польского министерства внутренних дел.

«Главнокомандующий пограничной службой сообщил своему коллеге, что польская сторона ожидает стабилизации ситуации, связанной с пребыванием нелегальных мигрантов вблизи пограничного перехода в Кузнице к воскресенью, 21 ноября этого года. В случае отсутствия ответа на этот призыв Польша, опасаясь за безопасность проходящего там железнодорожного движения и риск связанной с этим катастрофы, приостановит движение поездов через пограничный переход в Кузнице», — следует из заявления. Автомобильное движение через пограничный пункт в Кузнице было приостановлено 9 ноября. 

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель предложил Европейскому союзу (ЕС) создать гуманитарный коридор для 2000 беженцев, которые находятся в стихийном лагере на границе республики. 

По словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, сейчас в Белоруссии находятся около 7000 беженцев, 2000 из них — в стихийном лагере на границе. Еще 200–500 человек, которые проникли в Польшу и которых Варшава пыталась «выкинуть силой», — сейчас в других точках, сказала Эйсмонт.

На данный момент на родину согласились вернуться 374 человека, большинство из них — граждане Ирака. Самолет с ними улетел из Белоруссии сегодня. Остальные беженцы пока остаются в республике и настаивают на обеспечении гуманитарного коридора в Западную Европу, прежде всего — в Германию, рассказала Эйсмонт. «То есть пока они категорически отказываются улететь, но мы будем над этим работать», — добавила она.

Ранее Брюссель обвинил Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну на законных основаниях.

Ранее по теме: Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор для беженцев

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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