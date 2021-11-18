Польша пригрозила Белоруссии остановкой железнодорожного сообщения
Глава польского министерства внутренних дел Мариуш Каминьский дал поручение главному коменданту пограничной стражи Польши Томашу Праге обратиться к председателю госпогранкомитета Белоруссии генералу Анатолию Лаппо с письмом, в котором содержится призыв к стабилизации ситуации в районе пограничного перехода в Кузнице. В случае отсутствия ответа на это обращение Польша приостановит работу расположенного там железнодорожного пограничного перехода. Об этом говорится в заявлении польского министерства внутренних дел.
«Главнокомандующий пограничной службой сообщил своему коллеге, что польская сторона ожидает стабилизации ситуации, связанной с пребыванием нелегальных мигрантов вблизи пограничного перехода в Кузнице к воскресенью, 21 ноября этого года. В случае отсутствия ответа на этот призыв Польша, опасаясь за безопасность проходящего там железнодорожного движения и риск связанной с этим катастрофы, приостановит движение поездов через пограничный переход в Кузнице», — следует из заявления. Автомобильное движение через пограничный пункт в Кузнице было приостановлено 9 ноября.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель предложил Европейскому союзу (ЕС) создать гуманитарный коридор для 2000 беженцев, которые находятся в стихийном лагере на границе республики.
По словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, сейчас в Белоруссии находятся около 7000 беженцев, 2000 из них — в стихийном лагере на границе. Еще 200–500 человек, которые проникли в Польшу и которых Варшава пыталась «выкинуть силой», — сейчас в других точках, сказала Эйсмонт.
На данный момент на родину согласились вернуться 374 человека, большинство из них — граждане Ирака. Самолет с ними улетел из Белоруссии сегодня. Остальные беженцы пока остаются в республике и настаивают на обеспечении гуманитарного коридора в Западную Европу, прежде всего — в Германию, рассказала Эйсмонт. «То есть пока они категорически отказываются улететь, но мы будем над этим работать», — добавила она.
Ранее Брюссель обвинил Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну на законных основаниях.