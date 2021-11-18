Польша пригрозила Белоруссии остановкой железнодорожного сообщения

На данный момент на родину согласились вернуться 374 человека, большинство из них — граждане Ирака. Самолет с ними улетел из Белоруссии сегодня. Остальные беженцы пока остаются в республике и настаивают на обеспечении гуманитарного коридора в Западную Европу, прежде всего — в Германию, рассказала Эйсмонт. «То есть пока они категорически отказываются улететь, но мы будем над этим работать», — добавила она.