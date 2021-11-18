Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор для беженцев

Пресс-секретарь президента Белоруссии также сказала, что ЕС пока не выполнил ни одного обязательства и не приступил к переговорам на уровне экспертов, о которых договорились Лукашенко и Меркель во время второго телефонного разговора. Первый на совещании с миграционными службами и другими органами власти поручил «максимально содействовать возвращению беженцев на родину и выполнению их других пожеланий». Эйсмонт подчеркнула, что Белоруссия никого не будет «выталкивать силой в Ирак, Сирию или другие страны».