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Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор для беженцев

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель предложил Европейскому союзу (ЕС) создать гуманитарный коридор для 2000 беженцев, которые находятся в стихийном лагере на границе республики. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, видео с ее заявлением опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«В ходе первого разговора с Ангелой Меркель механизм, который предложил президент, был следующим: Европейский союз создает гуманитарный коридор для 2000 беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать — насколько это возможно и при их желании — остальным 5000 вернуться на родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию», — сказала Эйсмонт.

По словам пресс-секретаря, сейчас в Белоруссии находятся около 7000 беженцев, 2000 из них — в стихийном лагере на границе. Еще 200–500 человек, которые проникли в Польшу и которых Варшава пыталась «выкинуть силой», — сейчас в других точках, сказала Эйсмонт.

На данный момент на родину согласились вернуться 374 человека, большинство из них — граждане Ирака. Самолет с ними улетел из Белоруссии сегодня. Остальные беженцы пока остаются в республике и настаивают на обеспечении гуманитарного коридора в Западную Европу, прежде всего — в Германию, рассказала Эйсмонт. «То есть пока они категорически отказываются улететь, но мы будем над этим работать», — добавила она.

Пресс-секретарь президента Белоруссии также сказала, что ЕС пока не выполнил ни одного обязательства и не приступил к переговорам на уровне экспертов, о которых договорились Лукашенко и Меркель во время второго телефонного разговора. Первый на совещании с миграционными службами и другими органами власти поручил «максимально содействовать возвращению беженцев на родину и выполнению их других пожеланий». Эйсмонт подчеркнула, что Белоруссия никого не будет «выталкивать силой в Ирак, Сирию или другие страны».

Лукашенко и Меркель провели два телефонных разговора, во время которых обсудили ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и стран ЕС. Президент республики рассказал, что внес некие предложения, которые не стал конкретизировать.

Ранее Брюссель обвинил Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну на законных основаниях.

Ранее по теме: Лукашенко и Меркель провели второй телефонный разговор за три дня

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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