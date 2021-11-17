Лукашенко и Меркель провели второй телефонный разговор за три дня

Лукашенко и Меркель уже проводили переговоры по телефону 15 ноября, чтобы обсудить ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и стран ЕС. По словам главы МИД Эстонии, тогда Лукашенко потребовал от Евросоюза снять санкции с республики и признать его законным президентом. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла это заявление: она утверждает, что выдвигать подобные требования «было бы ниже достоинства» белорусского президента. В Германии информацию пока также не подтвердили, однако ранее в среду официальный представитель кабмина страны подчеркнул, что правительство ФРГ по-прежнему не признает легитимность Лукашенко как президента Белоруссии, но считает нужным вести переговоры с ним для оказания гуманитарной помощи мигрантам, которые находятся на восточных границах сообщества.