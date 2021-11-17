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Лукашенко и Меркель провели второй телефонный разговор за три дня

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель снова провели телефонный разговор. Об этом сообщает белорусское государственное информагентство «Белта».

Главы государств договорились о том, что «соответствующие должностные лица [Белоруссии и Евросоюза], которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем», рассказали в пресс-службе белорусского президента. Меркель, в свою очередь, подчеркнула необходимость организации гуманитарной помощи и путей возвращения на родину для находящихся в Белоруссии мигрантов, а также выступила за сотрудничество с ООН и Еврокомиссией по этому вопросу, говорится в сообщении немецкого кабмина.

Лукашенко и Меркель уже проводили переговоры по телефону 15 ноября, чтобы обсудить ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и стран ЕС. По словам главы МИД Эстонии, тогда Лукашенко потребовал от Евросоюза снять санкции с республики и признать его законным президентом. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла это заявление: она утверждает, что выдвигать подобные требования «было бы ниже достоинства» белорусского президента. В Германии информацию пока также не подтвердили, однако ранее в среду официальный представитель кабмина страны подчеркнул, что правительство ФРГ по-прежнему не признает легитимность Лукашенко как президента Белоруссии, но считает нужным вести переговоры с ним для оказания гуманитарной помощи мигрантам, которые находятся на восточных границах сообщества.

Сам Лукашенко сказал по поводу предыдущего разговора с немецким канцлером: «Я внес предложение в целом по развязке ситуации. Не буду его сейчас конкретизировать. Мы договорились с Меркель, что мы не будем пока об этом говорить конкретно. Она попросила время, паузу для того, чтобы обсудить это предложение с членами ЕС».

Лидеры стран — членов ЕС планируют в ближайшие дни ввести пятый пакет санкций против Минска, которые затронут физические лица и организации, которых Евросоюз подозревает в пособничестве нелегальной миграции из Белоруссии. Проблема миграции особенно обострилась в ноябре после того, как несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока скопились на белорусско-польской границе в надежде попасть в Евросоюз. Сотни мигрантов пытались прорвать ограждение, но были отбиты польскими силовиками. По состоянию на среду около 2000 беженцев находятся в импровизированном лагере у границы, часть из них ночевала в расположенном неподалеку логистическом центре.

В Брюсселе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать поток мигрантов. По его словам, они прибывают на территорию республики на законных основаниях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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