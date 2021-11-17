В Эстонии раскрыли требования Лукашенко в обмен на прекращение кризиса с мигрантами
Александр Лукашенко потребовал от Евросоюза признать его президентом Белоруссии и снять санкции с республики в обмен на прекращение миграционного кризиса на восточных рубежах ЕС. Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс в эфире телеканала ERR.
«Он хочет, чтобы действие санкций было прекращено, а его признали главой государства», — сказала Лийметс в ответ на вопрос, какие требования выдвинул Лукашенко в разговоре со временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Она добавила, что Евросоюз должен, напротив, наложить на Белоруссию новые санкции помимо тех, которые ожидаются на этой неделе.
«На наш взгляд, важно, чтобы Европейский союз сохранял единство и оказывал свое влияние на Белоруссию», — подчеркнула глава МИДа.
Лукашенко провел телефонный разговор с Меркель в понедельник, 15 ноября. Сообщалось, что стороны обсудили прежде всего миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией. Это был первый прямой контакт Лукашенко с западным лидером после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 г. По официальным данным, действующий президент одержал победу в шестой раз подряд, однако ни Евросоюз, ни США не признали его избрание законным.
В среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт подчеркнул, что правительство Германии по-прежнему не признает легитимность Лукашенко как президента Белоруссии, но считает нужным вести переговоры с ним для оказания гуманитарной помощи мигрантам из стран Ближнего Востока, которые в настоящее время находятся на белорусско-польской границе и стремятся попасть в Евросоюз. По его словам, целью разговора Меркель с Лукашенко было в том числе обеспечение доступа к мигрантам для Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
В понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что лидеры стран — членов сообщества согласовали очередной, пятый пакет санкций против белорусских властей. Ожидается, что он будет введен в действие в ближайшие дни и распространится на физических и юридических лиц, которых ЕС считает причастными к организации трафика мигрантов из Белоруссии.
Отношения между ЕС и Белоруссией обострились в начале ноября на фоне беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов с территории республики. Польша, на которую пришелся основной поток беженцев, обвинила в причастности к миграционному кризису Россию. Президент Владимир Путин ответил, что Россия не имеет к нему никакого отношения.