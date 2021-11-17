В Эстонии раскрыли требования Лукашенко в обмен на прекращение кризиса с мигрантами

Лукашенко провел телефонный разговор с Меркель в понедельник, 15 ноября. Сообщалось, что стороны обсудили прежде всего миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией. Это был первый прямой контакт Лукашенко с западным лидером после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 г. По официальным данным, действующий президент одержал победу в шестой раз подряд, однако ни Евросоюз, ни США не признали его избрание законным.