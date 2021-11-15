Меркель и Лукашенко провели телефонный разговор
Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил Telegram-канал «Пул первого».
Телефонный разговор двух лидеров длился около 50 минут, обсуждался прежде всего миграционный кризис на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах.
«Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе. Еще один важнейший аспект, который президент Беларуси и и. о. канцлера Германии обсудили детально, — гуманитарная поддержка беженцев через оказание им гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.
Меркель и Лукашенко договорились о дальнейших контактах «с целью разрешения ситуации», подчеркивается в сообщении.
11 ноября Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным отметила, что причиной сложившейся ситуации на польско-белорусской границе являются действия белорусских властей. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что российский президент в ходе разговора высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией для разрешения ситуации на границе.
Предыдущий телефонный разговор Путина и Меркель состоялся 10 ноября. Тогда Меркель подчеркнула, что использование Белоруссией мигрантов в качестве инструмента воздействия на Евросоюз «бесчеловечно и совершенно неприемлемо». Исполняющая обязанности канцлера Германии также попросила Путина «повлиять» на действия республики.
Ранее Польша, Латвия, Литва и Эстония зафиксировали наплыв беженцев со стороны Белоруссии. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских рестрикций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов.