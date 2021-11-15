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Меркель и Лукашенко провели телефонный разговор

Ведомости

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил Telegram-канал «Пул первого». 

Телефонный разговор двух лидеров длился около 50 минут, обсуждался прежде всего миграционный кризис на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах. 

«Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе. Еще один важнейший аспект, который президент Беларуси и и. о. канцлера Германии обсудили детально, — гуманитарная поддержка беженцев через оказание им гуманитарной помощи», — говорится в сообщении. 

Меркель и Лукашенко договорились о дальнейших контактах «с целью разрешения ситуации», подчеркивается в сообщении. 

11 ноября Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным отметила, что причиной сложившейся ситуации на польско-белорусской границе являются действия белорусских властей. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что российский президент в ходе разговора высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией для разрешения ситуации на границе.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Меркель состоялся 10 ноября. Тогда Меркель подчеркнула, что использование Белоруссией мигрантов в качестве инструмента воздействия на Евросоюз «бесчеловечно и совершенно неприемлемо». Исполняющая обязанности канцлера Германии также попросила Путина «повлиять» на действия республики.

Ранее Польша, Латвия, Литва и Эстония зафиксировали наплыв беженцев со стороны Белоруссии. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских рестрикций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов.

Ранее по теме: Путин ответил на обвинения в причастности России к кризису с мигрантами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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