Страны ЕС договорились о новых санкциях против Белоруссии
Страны Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против Белоруссии и введут его в ближайшие дни, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, слова которого передает ТАСС.
«Мы договорились принять новый пакет санкций, пятый по счету, который будет финализирован в ближайшие дни», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
По его словам, министры иностранных дел стран ЕС приняли решение расширить санкции против Белоруссии, теперь они будут распространяться на организаторов трафика мигрантов в Евросоюз.
На прошлой неделе несколько тысяч беженцев собрались на границе Польши и Белоруссии в попытке проникнуть на территорию ЕС. В понедельник группа покинула импровизированный лагерь на границе и направилась на погранпереход «Брузги — Кузница», чтобы попробовать пересечь границу там. Мигрантов встретили польские военнослужащие, которые выставили заграждения из колючей проволоки и привезли водометы.
В Евросоюзе ранее обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. На границе двух стран погибли два человека — 20-летний мигрант из Сирии и польский солдат, который умер в результате несчастного случая.