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Страны ЕС договорились о новых санкциях против Белоруссии

Ведомости

Страны Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против Белоруссии и введут его в ближайшие дни, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, слова которого передает ТАСС.

«Мы договорились принять новый пакет санкций, пятый по счету, который будет финализирован в ближайшие дни», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

По его словам, министры иностранных дел стран ЕС приняли решение расширить санкции против Белоруссии, теперь они будут распространяться на организаторов трафика мигрантов в Евросоюз.

На прошлой неделе несколько тысяч беженцев собрались на границе Польши и Белоруссии в попытке проникнуть на территорию ЕС. В понедельник группа покинула импровизированный лагерь на границе и направилась на погранпереход «Брузги — Кузница», чтобы попробовать пересечь границу там. Мигрантов встретили польские военнослужащие, которые выставили заграждения из колючей проволоки и привезли водометы.

В Евросоюзе ранее обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. На границе двух стран погибли два человека — 20-летний мигрант из Сирии и польский солдат, который умер в результате несчастного случая.

Ранее по теме: Мигранты подошли к пункту пропуска Польши на границе с Белоруссией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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