Страны ЕС договорились о новых санкциях против Белоруссии

На прошлой неделе несколько тысяч беженцев собрались на границе Польши и Белоруссии в попытке проникнуть на территорию ЕС. В понедельник группа покинула импровизированный лагерь на границе и направилась на погранпереход «Брузги — Кузница», чтобы попробовать пересечь границу там. Мигрантов встретили польские военнослужащие, которые выставили заграждения из колючей проволоки и привезли водометы.