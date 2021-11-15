Мигранты подошли к пункту пропуска Польши на границе с Белоруссией
Колонна беженцев подошла к польскому пункту пропуска «Кузница Белостокская», сообщило «БелТА». С польской стороны их встретили ограждения и военная техника.
Стихийный лагерь беженцев неделю располагался на белорусско-польской границе недалеко от пункта пропуска «Брузги», однако сегодня несколько тысяч мигрантов двинулись к пункту «Кузница Белостокская», чтобы попасть в ЕС.
На границе с польской стороны были выставлены заграждения из колючей проволоки, за которым стояли вооруженные люди и водометы. В небе летает боевой вертолет, а из громкоговорителей звучат обещания применить силу в случае попытки перехода границы. Мигранты сели вдоль заграждения. Они не проявляют агрессии и надеются на мирное разрешение конфликта, отметило издание.
В официальном аккаунте МВД Польши в Twitter говорится, что мигранты, возможно, готовятся пересечь границу с Польшей при помощи белорусских служб. «Нелегальные мигранты собираются на пограничном переходе в Кузнице на белорусской стороне. При поддержке местных служб они, вероятно, готовятся к пересечению границы силой. Сотрудники пограничной охраны, полиции и солдаты готовы», — говорится в сообщении.
Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. На границе двух стран погибли два человека — 20-летний мигрант из Сирии и польский солдат, который умер в результате несчастного случая.