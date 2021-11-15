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Мигранты подошли к пункту пропуска Польши на границе с Белоруссией

Ведомости

Колонна беженцев подошла к польскому пункту пропуска «Кузница Белостокская», сообщило «БелТА». С польской стороны их встретили ограждения и военная техника.

Стихийный лагерь беженцев неделю располагался на белорусско-польской границе недалеко от пункта пропуска «Брузги», однако сегодня несколько тысяч мигрантов двинулись к пункту «Кузница Белостокская», чтобы попасть в ЕС.

На границе с польской стороны были выставлены заграждения из колючей проволоки, за которым стояли вооруженные люди и водометы. В небе летает боевой вертолет, а из громкоговорителей звучат обещания применить силу в случае попытки перехода границы. Мигранты сели вдоль заграждения. Они не проявляют агрессии и надеются на мирное разрешение конфликта, отметило издание.

В официальном аккаунте МВД Польши в Twitter говорится, что мигранты, возможно, готовятся пересечь границу с Польшей при помощи белорусских служб. «Нелегальные мигранты собираются на пограничном переходе в Кузнице на белорусской стороне. При поддержке местных служб они, вероятно, готовятся к пересечению границы силой. Сотрудники пограничной охраны, полиции и солдаты готовы», — говорится в сообщении.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. На границе двух стран погибли два человека — 20-летний мигрант из Сирии и польский солдат, который умер в результате несчастного случая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных