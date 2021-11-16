Лукашенко предложил Меркель вариант решения миграционного кризиса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в ходе телефонного разговора 15 ноября предложил и.о. канцлера Германии Ангеле Меркель вариант решения проблемы миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, передает «БелТА». Какое именно решение было предложено, Лукашенко не уточнил.
«В связи с этим я внес предложение в целом по развязке ситуации. Не буду его сейчас конкретизировать. Мы договорились с Меркель, что мы не будем пока об этом говорить конкретно. Она попросила время, паузу для того, чтобы обсудить это предложение с членами ЕС», — отметил президент.
Также Лукашенко и Меркель пришли к мнению, что никому не нужна эскалация на белорусско-польской границе и что ее нельзя допустить. Президент Белоруссии отметил, что ЕС обеспокоен притоком мигрантов в Белоруссию. «Но они абсолютно не знают, что не мы их (мигрантов. — Ведомости) сюда зовем, и не знают, что около 5000 на сегодняшний день (два дня назад был 4681 человек) — это люди, которых мы за осень вернули обратно. То есть мы не собираем по всему миру беженцев и не привозим в Беларусь, как Польша проинформировала Европейский союз», — добавил он. По словам Лукашенко, белорусские власти отправляют обратно за границу людей с «хоть малейшими нарушениями».
11 ноября Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным отметила, что причиной сложившейся ситуации на польско-белорусской границе являются действия белорусских властей. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что российский президент в ходе разговора высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией для разрешения ситуации на границе.
Предыдущий телефонный разговор Путина и Меркель состоялся 10 ноября. Тогда Меркель подчеркнула, что использование Белоруссией мигрантов в качестве инструмента воздействия на Евросоюз «бесчеловечно и совершенно неприемлемо». Исполняющая обязанности канцлера Германии также попросила Путина «повлиять» на действия республики.
Ранее Польша, Латвия, Литва и Эстония зафиксировали наплыв беженцев со стороны Белоруссии. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских рестрикций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов.