Лукашенко предложил Меркель вариант решения миграционного кризиса

Также Лукашенко и Меркель пришли к мнению, что никому не нужна эскалация на белорусско-польской границе и что ее нельзя допустить. Президент Белоруссии отметил, что ЕС обеспокоен притоком мигрантов в Белоруссию. «Но они абсолютно не знают, что не мы их (мигрантов. — Ведомости) сюда зовем, и не знают, что около 5000 на сегодняшний день (два дня назад был 4681 человек) — это люди, которых мы за осень вернули обратно. То есть мы не собираем по всему миру беженцев и не привозим в Беларусь, как Польша проинформировала Европейский союз», — добавил он. По словам Лукашенко, белорусские власти отправляют обратно за границу людей с «хоть малейшими нарушениями».