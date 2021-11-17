Белоруссия вместо газа перекрыла Европе нефть

Белоруссия вместо газа перекрыла Европе нефтьНо прокачка по «Дружбе» упадет лишь на символические 7%
Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснефть» на трое суток ограничил поставки нефти в направлении Польши, сообщил 17 ноября официальный представитель российской «Транснефти» Игорь Демин.
Он уточнил, что остановка связана с проведением внепланового ремонта на одной из веток нефтепровода в Белоруссии, по которому осуществляется поставка в направлении пункта сдачи нефти «Адамова Застава», расположенного в Польше. «Плановое задание месяца не пересматривается», – добавил Демин (цитата по ТАСС).
В свою очередь «Гомельстранснефть» в среду сообщила, что транспортировка нефти из России в направлении Польши по «Дружбе» снижена на 7% от плана на 48 часов. «Гомельтранснефть» ведет плановые работы по замене задвижки на нефтеперекачивающей станции «Гомель», в связи с чем незначительно ограничены объемы перекачки нефти по одной из ниток магистрального нефтепровода, – сообщается на официальном сайте предприятия. – Приняты меры по частичному ограничению перекачки на участке НПС Гомель – Мозырь – Адамова Застава».
Магистральный нефтепровод «Дружба» начинается в Самарской области, а на границе с Белоруссией разделяется на северную нитку (проходит через Белоруссию, Польшу, Германию, Латвию и Литву) и южную (пресекает Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию). По двум ниткам нефтепровода ежегодно поставляется около 66,5 млн т нефти, общая протяженность ниток – около 8900 км. Собственником российского участка является «Транснефть», белорусский отрезок нефтепровода принадлежит «Гомельтранснефти».
В июне «Гомельтранснефть» уже останавливала транзит нефти в направлении «Адамовой Заставы» на четыре дня из-за внеплановых работ на белорусском участке «Дружбы», а в начале июля прокачку нефти в направлении Польши ограничивали из-за технических работ в Германии (ремонта НПЗ в г. Лойна).
Нынешнее ограничение прокачки примечательно тем, что 11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне миграционного конфликта с Польшей заявил о готовности Минска перекрыть поставки российского газа в Европу по газопроводу «Ямал – Европа» (мощность 33 млрд куб. м в год). «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?» – сказал он.
Политические пикировки начались с заявления пресс-секретаря правительства Польши Петра Мюллера, который 10 ноября допустил возможность полного закрытия границы между Польшей и Белоруссией из-за кризиса с беженцами. На прошлой неделе несколько тысяч беженцев собрались на границе Польши и Белоруссии в попытке проникнуть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять европейские санкции, введенные против республики.
После заявлений Лукашенко Белоруссия и ЕС активизировали контакты по линии МИДов обеих стран, а у Лукашенко состоялись телефонные переговоры с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.
Сейчас в Европе на фоне энергетического кризиса, вызванного рекордным ростом цен на газ, сохраняются высокие цены и на прочие энергоносители – уголь и нефть. По данным биржи ICE, 17 ноября баррель эталонной марки нефти Brent с поставкой в январе стоил около $82.
Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что решение о приостановке поставок по «Дружбе» не повлияет существенно ни на годовые объемы прокачки по нефтепроводу в целом, ни на поведение крупных нефтетрейдеров.
«Решение Минска необходимо расценивать как продолжение риторики Лукашенко о готовности Белоруссии остановить поток энергоресурсов в Европу. В отношении «Ямал – Европы» президент лишь допустил возможность остановки. Сейчас же Минск продемонстрировал, что реально может на короткий срок приостановить поставку нефти в Польшу», – отметил эксперт. Но Симонов также напомнил, что прокачка по «Дружбе» периодически останавливается по техническим причинам без какой-либо политической подоплеки. При этом остановку прокачки газа по принадлежащему «Газпрому» белорусскому участку «Ямал – Европа» Симонов назвал «крайне маловероятным». Это противоречит интересам России, добавил эксперт.
Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева также считает, что приостановка поставок на трое суток не окажет заметного влияния на рынок. «Ни о каких ограничениях поставок не может идти речи. По словам представителя «Транснефти», транзит нефти в течение месяца останется на тех же уровнях», – заключила эксперт.
«Ведомости» направили запросы в «Лукойл», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Газпром нефть».