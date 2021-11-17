Белоруссия вместо газа перекрыла Европе нефть

В свою очередь «Гомельстранснефть» в среду сообщила, что транспортировка нефти из России в направлении Польши по «Дружбе» снижена на 7% от плана на 48 часов. «Гомельтранснефть» ведет плановые работы по замене задвижки на нефтеперекачивающей станции «Гомель», в связи с чем незначительно ограничены объемы перекачки нефти по одной из ниток магистрального нефтепровода, – сообщается на официальном сайте предприятия. – Приняты меры по частичному ограничению перекачки на участке НПС Гомель – Мозырь – Адамова Застава».