Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону Нагорный Карабах, сообщается на сайте Кремля.
«Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях её стабилизации – в контексте реализации трехсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху», — говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил Путина за активные посреднические усилия России, стороны договорились о дальнейших контактах по поводу ситуации в Нагорном Карабахе.
До этого Путин и Пашинян говорили по телефону 16 ноября. В этот же день в ходе боев на границе с Азербайджаном с армянской стороны погибли шесть человек, сообщало минобороны Армении. В ведомстве отмечали, что при посредничестве российской стороны ведется работа по возвращению пленных и поиску пропавших без вести. Ситуацию на границе с Азербайджаном в минобороны Армении оценили как «относительно стабильную».
14 ноября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения в Зангезурском районе Армении и Кельбаджарском районе Азербайджана. Минобороны Армении сообщило о попытке прорыва границы страны на востоке со стороны войск Азербайджана и заявило о крайней напряженности обстановки на том участке, где идут «локальные бои».
Минобороны Азербайджана тоже сообщило о боевых операциях на границе. В связи с этим Ереван заявил, что попросил у Москвы помощи в защите территориальной целостности страны.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.