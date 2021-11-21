Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

До этого Путин и Пашинян говорили по телефону 16 ноября. В этот же день в ходе боев на границе с Азербайджаном с армянской стороны погибли шесть человек, сообщало минобороны Армении. В ведомстве отмечали, что при посредничестве российской стороны ведется работа по возвращению пленных и поиску пропавших без вести. Ситуацию на границе с Азербайджаном в минобороны Армении оценили как «относительно стабильную».