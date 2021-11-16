Примет ли Россия сторону Армении против Азербайджана

Маловероятно, что Россия будет как-то вмешиваться военным путем в армяно-азербайджанский пограничный конфликт, более того, это вмешательство объективно не потребуется, считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, политолог Николай Силаев. По его мнению, обращение Армении к России за военной помощью с отсылкой к соответствующему двустороннему договору 1997 г., а также к обязательствам в рамках ОДКБ может быть использовано Москвой в ее переговорах с Баку по проблемам Карабаха и Южного Кавказа в целом. «Армения получит от России необходимую в этом случае помощь. Ее обращение – важный дипломатический инструмент, и в первую очередь это работает в таком качестве. Поставки российского оружия Еревану достаточно значительны и стабильны, хотя и не связаны с этим и другими подобными инцидентами, так что Армения может быть уверена в российской поддержке», – считает Силаев.