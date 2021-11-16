Примет ли Россия сторону Армении против Азербайджана

Примет ли Россия сторону Армении против АзербайджанаМосква попытается погасить пограничные столкновения путем переговоров
Армения обратилась к России с призывом защитить суверенную территорию республики от азербайджанских нападений. Об этом 16 ноября сообщил в эфире армянского Общественного телеканала секретарь совбеза Армен Григорян. «Поскольку нападение совершено на суверенную территорию Армении, согласно [российско-армянскому] договору от 1997 г. мы обращаемся к России с призывом защитить территориальную целостность Армении», – подчеркнул Григорян. По его словам, в Ереване рассчитывают на военную помощь России в случае, если с Баку договориться не удастся. Кроме того, в опубликованном отдельно обращении МИД Армении говорится, что страна обратилась к Москве также и по линии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По сообщению представителя ОДКБ, секретариат организации пока не получал обращений от Армении.
Обострение обстановки в регионе вечером обсудили президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян. Незадолго до этого состоялись беседы министра обороны России Сергея Шойгу с министрами обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Гасановым и Республики Армении Папикяном. Главы военных ведомств обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали. Шойгу, по сообщению Минобороны, призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки. Поздно вечером 16 ноября российское Минобороны сообщило, что Армения и Азербайджан заключили перемирие при посредничестве России. Это подтвердили армянское и азербайджанское оборонные ведомства.
Ранее механизмы ОДКБ задействовались для помощи Киргизии и Таджикистану, последний раз – Таджикистану летом этого года после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). В 1999 г. помощь была оказана Киргизии после вторжения на ее территорию боевиков из Таджикистана.
Секретарь Совбеза Армении апеллирует к российско-армянскому Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанному 29 августа 1997 г. президентами Борисом Ельциным и Левоном Тер-Петросяном. Согласно третьей статье этого документа, стороны будут оказывать друг другу военную помощь в случае агрессии со стороны третьих государств и противостоять ей всеми возможными способами.
Заявление Григоряна и обращение МИД Армении прозвучали на фоне приграничных военных столкновений между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами. Ситуация в Нагорном Карабахе и на границах армянской Сюникской области резко обострилась в ноябре. Армии двух государств обменялись артиллерийскими ударами, есть жертвы. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Перестрелки идут на «новой», а точнее, на бывшей советской административной границе, которая не делимитирована на местности. Азербайджанские войска вышли на эту границу в Кельбаджарском и Лачинском районах (напротив армянской Сюникской области) в результате успешной для них прошлогодней войны с Арменией и последовавших соглашений о прекращении огня.
Как сообщает пресс-служба минобороны Армении, подразделения ее вооруженных сил в столкновениях с армией Азербайджана днем 16 ноября потеряли «две позиции» и «понесли потери». Среди них, по данным армянских военных, как минимум 12 пленных, число убитых и раненых ведомством пока не уточняется. В свою очередь Ереван утверждает, что «нанес противнику большие потери в военной технике и живой силе», также без уточнения подробностей. Минобороны Азербайджана описывает происходящее как «провокацию» и заявляет об уничтожении минометного расчета и противотанковой установки армянской армии. В Баку добавили, что с его стороны ранены двое военнослужащих.
По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологи Максима Шеповаленко, ОДКБ, очевидно, сделает все, чтобы не быть вовлеченным в этот конфликт на армяно-азербайджанской границе, а Россия приложит все силы для политического урегулирования этого вопроса. По словам военного источника «Ведомостей», время для обострения обстановки выбрано Азербайджаном неслучайно – Москва, да и Запад отвлечены в связи с нарастанием напряженности вокруг Украины и на белорусско-польской границе. Но считать, что Азербайджан ставит перед собой масштабные военные задачи, как прошлой осенью, преждевременно, речь идет, похоже, об укреплении тактических позиций.
Маловероятно, что Россия будет как-то вмешиваться военным путем в армяно-азербайджанский пограничный конфликт, более того, это вмешательство объективно не потребуется, считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, политолог Николай Силаев. По его мнению, обращение Армении к России за военной помощью с отсылкой к соответствующему двустороннему договору 1997 г., а также к обязательствам в рамках ОДКБ может быть использовано Москвой в ее переговорах с Баку по проблемам Карабаха и Южного Кавказа в целом. «Армения получит от России необходимую в этом случае помощь. Ее обращение – важный дипломатический инструмент, и в первую очередь это работает в таком качестве. Поставки российского оружия Еревану достаточно значительны и стабильны, хотя и не связаны с этим и другими подобными инцидентами, так что Армения может быть уверена в российской поддержке», – считает Силаев.
Он предположил, что это обращение может быть одной из тем переговоров, которые все равно идут по проблеме Карабаха и в целом Южного Кавказа – разблокирования транспортных коридоров. Силаев напомнил, что президент Владимир Путин упоминал в контексте армяно-азербайджанского урегулирования и вопрос новой границы, хотя о нем не говорилось в трехстороннем заявлении о перемирии 9 ноября 2020 г. по Карабаху. Так что эта проблема «лежит на столе» для Москвы в контексте ее посредничества между Ереваном и Баку, напомнил эксперт, а переговоры идут постоянно.
«Азербайджан пытается обострениями создать благоприятные условия для переговоров о границе. Но для Баку есть риск , что, пытаясь создать такие условия силой, он в итоге может, наоборот, ухудшить свои переговорные позиции, если «перегнет палку». И прямое обращение Армении за военной помощью к России – это новое обстоятельство, которое будет невозможно не учитывать», – заключил Силаев.
Как отмечает директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян, заявление секретаря совбеза Армении приведет к интенсивным контактам Москвы и Баку. Российское руководство попытается повлиять на Азербайджан, но насколько успешны будут эти попытки, пока непонятно. Армянская же сторона добивается того, чтобы ситуация на границе была зафиксирована, а азербайджанские войска отошли на позиции, которые занимали до конфликта. По словам Искандаряна, с мая этого года Баку фактически осуществляет консолидированное дипломатическое и военное давление на Ереван и занимается «пересмотром» трехстороннего соглашения, неофициально занимая новые территории, дороги и стратегические объекты. Цель Азербайджана – территориальные уступки и предоставление коридора через армянскую Сюникскую область, который соединит эксклав Нахичеванской автономной республики с остальной страной, поясняет эксперт.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей»