Глава МИД Франции заявил о необходимости диалога с Россией
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала RTL сравнил Россию с «соседом, который порой бывает невыносимым». При этом глава французского МИД подчеркнул, что с Россией и президентом Владимиром Путиным необходимо сохранять диалог.
По словам министра иностранных дел, Путин не заинтересован в том, чтобы в качестве соседа была прочная и единая Европа. Говоря о важности сохранения диалога он напомнил о встрече глав МИД и Минобороны Франции и России в формате «2+2». Ле Дриан отметил, что не назвал бы встречу хорошей, но главное, что она состоялась.
Глава МИД также заявил, что Францию беспокоит скопление военных сил РФ на границе с Украиной.
«Любое нарушение украинской границы и любое вторжение будет иметь чрезвычайно серьезные последствия», — предупредил он.
Разведка США предупредила европейских союзников о потенциальном военном вторжении России на Украину, вероятность которого возрастает по мере похолодания. Оно может произойти в течение нескольких недель, передавал ранее CBS News.