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Глава МИД Франции заявил о необходимости диалога с Россией

Ведомости

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала RTL сравнил Россию с «соседом, который порой бывает невыносимым». При этом глава французского МИД подчеркнул, что с Россией и президентом Владимиром Путиным необходимо сохранять диалог.  

По словам министра иностранных дел, Путин не заинтересован в том, чтобы в качестве соседа была прочная и единая Европа. Говоря о важности сохранения диалога он напомнил о встрече глав МИД и Минобороны Франции и России в формате «2+2». Ле Дриан отметил, что не назвал бы встречу хорошей, но главное, что она состоялась.

Глава МИД также заявил, что Францию беспокоит скопление военных сил РФ на границе с Украиной.  

«Любое нарушение украинской границы и любое вторжение будет иметь чрезвычайно серьезные последствия», — предупредил он.

Разведка США предупредила европейских союзников о потенциальном военном вторжении России на Украину, вероятность которого возрастает по мере похолодания. Оно может произойти в течение нескольких недель, передавал ранее CBS News.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных