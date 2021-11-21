Глава МИД Франции заявил о необходимости диалога с Россией

По словам министра иностранных дел, Путин не заинтересован в том, чтобы в качестве соседа была прочная и единая Европа. Говоря о важности сохранения диалога он напомнил о встрече глав МИД и Минобороны Франции и России в формате «2+2». Ле Дриан отметил, что не назвал бы встречу хорошей, но главное, что она состоялась.