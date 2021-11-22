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Путин встретится с президентом Палестины в Сочи 23 ноября

Ведомости

Президенты России и Палестины Владимир Путин и Махмуд Аббас проведут переговоры в Сочи 23 ноября. Стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля. 

«Лидеры рассмотрят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе Ближнего Востока с учетом предпринимаемых Россией усилий по палестино-израильскому урегулированию», — говорится в сообщении.

Ранее в интервью «РИА Новости» Аббас сообщил, что хочет обсудить с Путиным «пути оживления политического процесса по Палестине» и рассчитывает на поддержку России в организации международной мирной конференции. По его словам, во время встречи планирует посоветоваться с Путиным и проинформировать его о последних событиях в регионе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных