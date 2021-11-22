Путин встретится с президентом Палестины в Сочи 23 ноября

Ранее в интервью «РИА Новости» Аббас сообщил, что хочет обсудить с Путиным «пути оживления политического процесса по Палестине» и рассчитывает на поддержку России в организации международной мирной конференции. По его словам, во время встречи планирует посоветоваться с Путиным и проинформировать его о последних событиях в регионе.