Специалисты сообщили об атаке северокорейских хакеров на российских ученых

Хакеры рассылают российским экспертам по Северной Корее фишинговые письма, составленные от лица известных в России экспертов. В письме есть ссылка, при нажатии на которую открывается окно для ввода логина и пароля, похожая на всплывающее окно Windows для запароленных ресурсов в интернете. Директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC «Ростелеком-Солар» Алексей Павлов пояснил, что, по плану злоумышленников, жертва должна ввести свои данные. Из-за использования незащищенного http-протокола хакеры получают учетные данные в открытом виде.