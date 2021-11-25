WP: директор ЦРУ предупредил Москву о последствиях из-за «гаванского синдрома»
Директор ЦРУ Уильям Бернс во время визита в Москву предупредил разведслужбы России, что их ждут «последствия», если окажется, что Москва стоит за возникновением «гаванского синдрома» у американских служащих, сообщила газета Washington Post со ссылкой на чиновников, знакомых с обсуждением.
По данным издания, Бернс поднял этот вопрос на встрече с руководством Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР) России. Он заявил, что причинение вреда здоровью американским дипломатам и членам их семей выходит за рамки «профессиональной разведслужбы». При этом прямых обвинений в сторону России с его стороны не было.
Издание отметило, что формулировка Бернса с оборотом «если» говорит, что за четыре года расследования администрация не смогла выяснить причину «гаванского синдрома», но предупреждение, высказанное ФСБ и СВР, говорит о серьезном подозрении в виновности Москвы. ЦРУ отказалось от комментариев по этому вопросу, посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос издания.
Ранее власти России отрицали причастность к инцидентам с «гаванским синдромом». Он был назван так в честь столицы Кубы, где дипломаты и шпионы США впервые в 2016 г. сообщили о необычных симптомах — от головных болей и проблем со зрением до головокружений и травм головного мозга. Неспособность определить причину проблем со здоровьем возмутила дипломатов и сотрудников разведки США, которые заявили, что страдают от «гаванского синдрома». Издание отметило, что администрация президента США Джо Байдена стремится продемонстрировать, что серьезно относится к этим случаям. За последние два месяца два высокопоставленных американских чиновника потеряли свои посты после обвинения в том, что они недостаточно серьезно отнеслись к подобным инцидентам.