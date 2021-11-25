WP: директор ЦРУ предупредил Москву о последствиях из-за «гаванского синдрома»

Ранее власти России отрицали причастность к инцидентам с «гаванским синдромом». Он был назван так в честь столицы Кубы, где дипломаты и шпионы США впервые в 2016 г. сообщили о необычных симптомах — от головных болей и проблем со зрением до головокружений и травм головного мозга. Неспособность определить причину проблем со здоровьем возмутила дипломатов и сотрудников разведки США, которые заявили, что страдают от «гаванского синдрома». Издание отметило, что администрация президента США Джо Байдена стремится продемонстрировать, что серьезно относится к этим случаям. За последние два месяца два высокопоставленных американских чиновника потеряли свои посты после обвинения в том, что они недостаточно серьезно отнеслись к подобным инцидентам.