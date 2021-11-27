Россия и Китай отвергли идею «Саммита за демократию» под эгидой США
Послы России и КНР раскритиковали идею международного «Саммита за демократию», который пройдет в декабре по инициативе США. Послы назвали саммит «очевидным продуктом менталитета времен холодной войны», следует из их совместной статьи в National Interest.
«Это вызовет идеологическую конфронтацию и раскол в мире. Предотвратить формирование глобальной полицентрической архитектуры невозможно, но это может затруднить объективный процесс. Китай и Россия категорически отвергают этот шаг», — говорится в статье.
Послы убеждены, что демократия является универсальным правом всех народов, а не прерогативой отдельных стран. Это право можно реализовать разными способами. Если люди не имеют право голоса после выборов, то «это не настоящая демократия», отмечают авторы статьи.
Послы Китая и России подробно описали политический строй в двух странах. Так, в Китае действует «обширная, целостная, социалистическая демократия», в стране представлены восемь некоммунистических партий, которые также участвуют в управлении. В России развитие демократии тесно связано с культурой и традициями, а демократические институты дополнительно укрепили поправками к Конституции, принятыми на референдуме в 2020 г.
Китай и Россия призывают страны «прекратить провоцировать раскол и конфронтацию, практиковать взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество в международных отношениях, а также работать над гармоничным сосуществованием стран с разными социальными системами, идеологиями, историей, культурами и уровнями развития», говорится в статье.
Ранее госдепартамент США заявил, что саммит «продемонстрирует одну из уникальных сильных сторон демократии — способность признать ее недостатки и противостоять им открыто и прозрачно». Участники саммита 9-10 декабря будут обсуждать три ключевые темы: защита от авторитаризма, противодействие коррупции и борьба с ней, содействие уважению прав человека.
Госдеп также опубликовал список 110 стран, чьи лидеры приглашены на «Саммит за демократию». В него не вошли Россия, Китай, Турция и Венгрия, а из постсоветских стран приглашение получили Армения, Грузия, Молдавия и Украина.
В российском МИДе назвали предстоящий саммит «очередным «клубом по интересам» для противостояния со странами, сохраняющими стратегическую независимость от коллективного Запада, свое суверенное видение справедливого миропорядка – в первую очередь с Россией и Китаем».
«США присваивают себе право определять, кто достоин называться демократией, а кто нет; кто является демократической страной, а кто нет. Выглядит это цинично», — коммментировала официальный представитель МИДа Мария Захарова.