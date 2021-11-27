Россия и Китай отвергли идею «Саммита за демократию» под эгидой США

Послы Китая и России подробно описали политический строй в двух странах. Так, в Китае действует «обширная, целостная, социалистическая демократия», в стране представлены восемь некоммунистических партий, которые также участвуют в управлении. В России развитие демократии тесно связано с культурой и традициями, а демократические институты дополнительно укрепили поправками к Конституции, принятыми на референдуме в 2020 г.