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Лавров заявил о нагнетании США истерии у границ России

Ведомости

Власти США нагнетают военную истерию у российских границ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной научно-образовательной программе Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова «Диалог во имя будущего». 

«То, что Соединенные Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами, — это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны, и, тем не менее, постоянно нагнетается вот эта истерия (у границ России. — Прим. ред.)», — заявил Лавров (цитата по «РИА Новости»).

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия якобы продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. По его словам, на российско-украинской границе появляются новые комбинированные подразделения.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США предоставили европейским партнерам данные своей разведки о том, что Россия якобы наращивает войска для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению на территорию Украины с нескольких сторон, в том числе из Крыма и через Белоруссию. Аналогичный материал опубликовал The New York Times. Кроме того, сегодня Financial Times написала, что британская армия планирует разместить свою военную технику в Германии для укрепления НАТО в связи с возможной войной между Россией и Украиной. В то же время The Wall Street Journal писал, что США не удалось убедить ряд европейских партнеров в том, что Россия намерена вторгнуться на Украину.

По данным FT, Киев заявил, что на севере, востоке и юге Донбасса якобы сосредоточены около 114 000 военнослужащих, преимущественно русскоязычных. При этом 7 ноября пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что офис президента Украины не располагает данными о том, что российская армия скапливает силы возле границы республики. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал подобные публикации вбросами. Президент России Владимир Путин охарактеризовал такие статьи как алармистские.

Ранее по теме: В Пентагоне обвинили Россию в продолжении наращивания сил у границы с Украиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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