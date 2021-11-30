В Пентагоне обвинили Россию в продолжении наращивания сил у границы с Украиной
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в ходе брифинга, что Россия якобы продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. Стенограмма брифинга опубликована на сайте Пентагона.
«Мы внимательно следим за этим, а что касается численности, я бы не стал сейчас здесь давать оценки тому, что мы видим. Но я могу сказать, что мы продолжаем видеть передвижения, мы продолжаем видеть увеличение их сил», — сообщил он. По его словам, российское военное руководство направляет «различные виды подразделений, которые продолжают собираться вблизи украинской границы».
По его словам, власти США призывают Россию быть более прозрачной в отношении ее действий и намерений и рассказать, какие подразделения размещаются на российско-украинской границе и с какой целью.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США предоставили европейским партнерам данные своей разведки о том, что Россия якобы наращивает войска для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению на территорию Украины с нескольких сторон, в том числе из Крыма и через Белоруссию.
Аналогичный материал опубликовал The New York Times. Кроме того, сегодня Financial Times написала, что Британская армия планирует разместить свою военную технику в Германии для укрепления НАТО в связи с возможной войной между Россией и Украиной. В то же время The Wall Street Journal писал, что США не удалось убедить ряд европейских партнеров в том, что Россия намерена вторгнуться на Украину.
По данным FT, Киев заявил, что на севере, востоке и юге Донбасса якобы сосредоточены около 114 000 военнослужащих, преимущественно русскоязычных. При этом 7 ноября пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что офис президента Украины не располагает данными о том, что российская армия скапливает силы возле границы республики. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал подобные публикации вбросами. Президент России Владимир Путин охарактеризовал такие статьи как алармистские.