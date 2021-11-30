В Пентагоне обвинили Россию в продолжении наращивания сил у границы с Украиной

«Мы внимательно следим за этим, а что касается численности, я бы не стал сейчас здесь давать оценки тому, что мы видим. Но я могу сказать, что мы продолжаем видеть передвижения, мы продолжаем видеть увеличение их сил», — сообщил он. По его словам, российское военное руководство направляет «различные виды подразделений, которые продолжают собираться вблизи украинской границы».