Путин ответил на вопрос о переизбрании в 2024 году
Президент России Владимир Путин заявил, что пока не решил, будет ли переизбираться на новый президентский срок. Об этом он сказал в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!».
«Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду ли я это делать или нет — пока я сам для себя еще не решил... Но наличие этого права — оно уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую... Наличие у меня права избираться — достаточно, пока этого достаточно, пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 г.», — сказал Путин.
При этом отвечая на вопрос о том, каких еще целей он хотел бы достичь для России, Владимир Путин сказал, что «хотелось бы реализовать те планы, о которых мы заявили, те цели, которые мы перед собой поставили по развитию страны».
«Это касается и кадрового потенциала. У нас очень талантливые молодые люди, целеустремленные. И чтобы мне хотелось: чтобы и на политической сцене, и в экономике, в бизнесе, в искусстве появлялись бы амбициозные патриотически настроенные молодые люди, которые бы смело брали на себя будущее страны, искали бы варианты ее развития, находили бы их», — резюмировал российский президент.
Путин занимал должность президента с 2000 по 2008 г., а затем начиная с 2012 г. Последние выборы состоялись в 2018 г. Согласно действующему законодательству, президент России избирается сроком на шесть лет. В 2020 г. вступили в силу поправки к Конституции, которые дают право Путину избираться на пост в 2024 г. В середине октября президент заявил, что пока не принял решения об участии в следующих президентских выборах в стране.