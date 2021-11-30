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Путин ответил на вопрос о переизбрании в 2024 году

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не решил, будет ли переизбираться на новый президентский срок. Об этом он сказал в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду ли я это делать или нет — пока я сам для себя еще не решил... Но наличие этого права — оно уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую... Наличие у меня права избираться — достаточно, пока этого достаточно, пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 г.», — сказал Путин.

При этом отвечая на вопрос о том, каких еще целей он хотел бы достичь для России, Владимир Путин сказал, что «хотелось бы реализовать те планы, о которых мы заявили, те цели, которые мы перед собой поставили по развитию страны».

«Это касается и кадрового потенциала. У нас очень талантливые молодые люди, целеустремленные. И чтобы мне хотелось: чтобы и на политической сцене, и в экономике, в бизнесе, в искусстве появлялись бы амбициозные патриотически настроенные молодые люди, которые бы смело брали на себя будущее страны, искали бы варианты ее развития, находили бы их», — резюмировал российский президент.

Путин занимал должность президента с 2000 по 2008 г., а затем начиная с 2012 г. Последние выборы состоялись в 2018 г. Согласно действующему законодательству, президент России избирается сроком на шесть лет. В 2020 г. вступили в силу поправки к Конституции, которые дают право Путину избираться на пост в 2024 г. В середине октября президент заявил, что пока не принял решения об участии в следующих президентских выборах в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных