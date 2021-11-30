Путин ответил на вопрос о переизбрании в 2024 году

«Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду ли я это делать или нет — пока я сам для себя еще не решил... Но наличие этого права — оно уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую... Наличие у меня права избираться — достаточно, пока этого достаточно, пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 г.», — сказал Путин.