МИД Белоруссии объявил ответные меры на санкции западных стран

Одновременно с США санкции против Белоруссии ввели Совет Евросоюза (ЕС) и власти Великобритании. Пятый пакет санкций ЕС против Белоруссии предусматривает рестрикции в отношении 11 юридических лиц, которые участвовали в преднамеренной перевозке мигрантов, их сборе на территории Белоруссии и транспортировке на границу стран, заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач. Также в список вошли субъекты химической отрасли, авиационного сектора и отрасли, которая производит запчасти для автомобилей. В новый санкционный список ЕС включены 17 человек за причастность к перевозке мигрантов и нарушения прав человека в Белоруссии.