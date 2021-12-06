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МИД Белоруссии объявил ответные меры на санкции западных стран

Ведомости

МИД Белоруссии объявил о запрете ввоза на территорию страны ряда товаров из государств, которые ввели санкции против республики. Заявление МИДа опубликовано на сайте ведомства.

Сообщении министерства указано, что такое решение принято в качестве ответных мер «в целях защиты национальных интересов республики».

Белоруссия предпримет необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран, подчеркнули в МИДе. При этом одной из самых существенных мер противодействия санкционному давлению МИД республики назвал продолжение «реализации Союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией, а также выстраивание прочных торгово-экономических связей с партнерами по ЕАЭС и со странами ”дальней дуги“».

Помимо этого, Минск расширил список лиц, чей въезд на территорию республики и Союзного государства нежелателен, анонсировал «аналогичные шаги» в ответ на рестрикции в авиационной отрасли, а также «ряд иных шагов непубличного характера».

При этом в белорусском МИДе подчеркнули, что объявленные меры могут быть отменены, если затронутые ими страны «вернутся на путь конструктивного сотрудничества в интересах сохранения мира и стабильности на европейском континенте».

2 декабря Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело санкции против 20 физических и 12 юридических лиц Белоруссии. В частности, ведомство запретило своим гражданам операции с новыми долговыми обязательствами Белоруссии, выпущенными после 2 декабря на срок более 90 дней.

Одновременно с США санкции против Белоруссии ввели Совет Евросоюза (ЕС) и власти Великобритании. Пятый пакет санкций ЕС против Белоруссии предусматривает рестрикции в отношении 11 юридических лиц, которые участвовали в преднамеренной перевозке мигрантов, их сборе на территории Белоруссии и транспортировке на границу стран, заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач. Также в список вошли субъекты химической отрасли, авиационного сектора и отрасли, которая производит запчасти для автомобилей. В новый санкционный список ЕС включены 17 человек за причастность к перевозке мигрантов и нарушения прав человека в Белоруссии.

В свою очередь, под санкции Великобритании попали пять журналистов государственных СМИ и компания «Беларуськалий». Запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов были введены в отношении председателя Белорусского союза журналистов политического обозревателя «Белтелерадиокомпании» Андрея Кривошеева, заместителя председателя «Белтелерадиокомпании» Сергея Гусаченко, политического обозревателя издательского дома «Беларусь сегодня» Андрея Муковозчика и журналиста этого же СМИ Людмилы Гладкой, а также в отношении журналиста телеканала СТВ Григория Азаренка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных