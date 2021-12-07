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Политика

Bloomberg узнал о планах США ввести ограничения обмена валют против России

Ведомости

Власти США и европейские партнеры рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае нападения России на Украину, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. О возможности введения таких санкций президент США Джо Байден может заявить президенту России Владимиру Путину во время переговоров 7 декабря. 

Собеседники издания рассказали, что санкции могут затронуть возможность России конвертировать рубли в доллары и другие валюты. Также США могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке. Самым радикальным вариантом стал бы запрет доступа России к системе финансовых платежей SWIFT, однако такая мера повредила бы рядовым гражданам, поэтому чиновники склоняются к варианту ограничений на перевод рублей в другие валюты. 

Вчера CNN сообщил, что администрация Байдена обсуждает введение новых санкций в отношении России в случае ее «вторжения» на Украину. Санкции могут затронуть «ближайшее окружение» президента России Владимира Путина, энергетические компании, еще один вариант — отключение России от международной платежной системы SWIFT. Такие меры пока обсуждаются с европейскими партнерами, но окончательное решение еще не принято, пишет издание. Новые санкции США против России также могут затронуть российский суверенный долг, утверждает CNN.

Сообщения о предполагаемых планах российского «вторжения» на Украину появились осенью в ряде западных СМИ. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания сообщали о переброске российских военнослужащих и техники к границам республики.

В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских военных. 

На прошлой неделе заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пригрозила ввести «невиданные ранее» экономические санкции в отношении России в случае агрессии против Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал принять ответные меры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России нет таких планов и что она не представляет угрозы для других стран мира. Сам Путин подчеркнул, что ранее также говорилось, что Россия якобы вторгнется на территорию Украины, однако этого не произошло.

Ранее по теме: CNN допустил введение новых антироссийских санкций со стороны США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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