Bloomberg узнал о планах США ввести ограничения обмена валют против России
Власти США и европейские партнеры рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае нападения России на Украину, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. О возможности введения таких санкций президент США Джо Байден может заявить президенту России Владимиру Путину во время переговоров 7 декабря.
Собеседники издания рассказали, что санкции могут затронуть возможность России конвертировать рубли в доллары и другие валюты. Также США могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке. Самым радикальным вариантом стал бы запрет доступа России к системе финансовых платежей SWIFT, однако такая мера повредила бы рядовым гражданам, поэтому чиновники склоняются к варианту ограничений на перевод рублей в другие валюты.
Вчера CNN сообщил, что администрация Байдена обсуждает введение новых санкций в отношении России в случае ее «вторжения» на Украину. Санкции могут затронуть «ближайшее окружение» президента России Владимира Путина, энергетические компании, еще один вариант — отключение России от международной платежной системы SWIFT. Такие меры пока обсуждаются с европейскими партнерами, но окончательное решение еще не принято, пишет издание. Новые санкции США против России также могут затронуть российский суверенный долг, утверждает CNN.
Сообщения о предполагаемых планах российского «вторжения» на Украину появились осенью в ряде западных СМИ. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания сообщали о переброске российских военнослужащих и техники к границам республики.
В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских военных.
На прошлой неделе заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пригрозила ввести «невиданные ранее» экономические санкции в отношении России в случае агрессии против Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал принять ответные меры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России нет таких планов и что она не представляет угрозы для других стран мира. Сам Путин подчеркнул, что ранее также говорилось, что Россия якобы вторгнется на территорию Украины, однако этого не произошло.