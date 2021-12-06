CNN допустил введение новых антироссийских санкций со стороны США
Администрация президента США Джо Байдена обсуждает вопрос введения новых санкций против России для того, чтобы предотвратить «вторжение» ее войск на Украину, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Санкции могут затронуть «ближайшее окружение» президента России Владимира Путина, энергетические компании, еще один вариант — отключение России от международной платежной системы SWIFT. Такие меры пока обсуждаются с европейскими партнерами, но окончательное решение еще не принято, пишет издание. Новые санкции США против России также могут затронуть российский суверенный долг, утверждает CNN. В частности, власти США обсуждают возможность лишить российские энергетические компании доступа к долговым рынкам.
Сообщения о предполагаемых планах российского «вторжения» на Украину появились осенью в ряде западных СМИ. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания сообщали о переброске российских военнослужащих и техники к границам республики. В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских военных.
На прошлой неделе заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пригрозила ввести «невиданные ранее» экономические санкции в отношении России в случае агрессии против Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал принять ответные меры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России нет таких планов и что она не представляет угрозы для других стран мира. Сам Путин подчеркнул, что ранее также говорилось, что Россия якобы вторгнется на территорию Украины, однако этого не произошло.
Ранее сегодня Песков заявил о том, что Путин проведет разговор с Джо Байденом по защищенной видеосвязи в районе 18:00 мск 7 декабря. По словам представителя Кремля, никакого прямого эфира беседы двух президентов не запланировано, однако будут представлены «первые кадры общения». «Разумеется, это будут только первые кадры, конечно же, все общение будет происходить в закрытом режиме», — отметил он. В ходе разговора российская сторона намерена обсудить реализацию достигнутых на саммите в Женеве договоренностей, подчеркнул Песков.
В администрации Джо Байдена ранее сообщили, что президент США намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины и заявить об обеспокоенности военной активностью России около границ с Украиной.
Последняя очная встреча Путина и Байдена прошла 6 июня в Женеве. Переговоры длились больше трех часов. Тогда лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.