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Песков сравнил состояние отношений РФ и США с авгиевыми конюшнями

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию в отношениях между Москвой и Вашингтоном как «огромные авгиевы конюшни». Об этом он сказал в интервью «Первому каналу».

7 декабря президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи.

«Очень сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так за несколько часов беседы вряд ли возможно», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Представитель Кремля призвал не испытывать «экзальтированных и эмоциональных» ожиданий от предстоящих переговоров глав России и США. При этом пресс-секретарь президента РФ отметил «оживление» в отношениях двух стран.

«Очень важно не предаваться каким-то экзальтированным, эмоциональным ожиданиям, все-таки говорят два главы государства. Во-первых, им есть что обсудить в плане реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита в Женеве, работа ведется», — сказал Песков. «Хотя наши двусторонние отношения находятся в очень печальном состоянии по-прежнему, все-таки есть оживление, на каких-то направлениях начинается диалог», — добавил он.

Ранее Песков сообщал, что лидеры России и США начнут переговоры 7 декабря около 18.00 мск. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе беседы они обсудят двусторонние отношения, ход реализации женевских договоренностей, ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии и на Украине. Также Путин и Байден затронут вопрос стратегической стабильности. Речь идет о предложении российского президента по проведению переговоров о достижении договоренностей, которые бы исключали дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих безопасности России вооружений в непосредственной близости от ее территории.

Последняя очная встреча Путина и Байдена прошла 6 июня в Женеве. Переговоры длились больше трех часов. Тогда лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.

Ранее по теме: Песков рассказал о предстоящих переговорах Путина и Байдена

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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