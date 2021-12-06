Песков сравнил состояние отношений РФ и США с авгиевыми конюшнями

Ранее Песков сообщал, что лидеры России и США начнут переговоры 7 декабря около 18.00 мск. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе беседы они обсудят двусторонние отношения, ход реализации женевских договоренностей, ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии и на Украине. Также Путин и Байден затронут вопрос стратегической стабильности. Речь идет о предложении российского президента по проведению переговоров о достижении договоренностей, которые бы исключали дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих безопасности России вооружений в непосредственной близости от ее территории.