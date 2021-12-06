Песков сравнил состояние отношений РФ и США с авгиевыми конюшнями
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию в отношениях между Москвой и Вашингтоном как «огромные авгиевы конюшни». Об этом он сказал в интервью «Первому каналу».
7 декабря президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи.
«Очень сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так за несколько часов беседы вряд ли возможно», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Представитель Кремля призвал не испытывать «экзальтированных и эмоциональных» ожиданий от предстоящих переговоров глав России и США. При этом пресс-секретарь президента РФ отметил «оживление» в отношениях двух стран.
«Очень важно не предаваться каким-то экзальтированным, эмоциональным ожиданиям, все-таки говорят два главы государства. Во-первых, им есть что обсудить в плане реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита в Женеве, работа ведется», — сказал Песков. «Хотя наши двусторонние отношения находятся в очень печальном состоянии по-прежнему, все-таки есть оживление, на каких-то направлениях начинается диалог», — добавил он.
Ранее Песков сообщал, что лидеры России и США начнут переговоры 7 декабря около 18.00 мск. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе беседы они обсудят двусторонние отношения, ход реализации женевских договоренностей, ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии и на Украине. Также Путин и Байден затронут вопрос стратегической стабильности. Речь идет о предложении российского президента по проведению переговоров о достижении договоренностей, которые бы исключали дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих безопасности России вооружений в непосредственной близости от ее территории.
Последняя очная встреча Путина и Байдена прошла 6 июня в Женеве. Переговоры длились больше трех часов. Тогда лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.