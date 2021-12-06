Песков рассказал о предстоящих переговорах Путина и Байдена

«Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться посмотреть, что реализуется в полной мере, что требует еще дополнительных усилий. Конечно же, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться в достаточно плачевном состоянии. И затем те вопросы, которые, наверное, шумят на повестке дня, – это, прежде всего, напряженность вокруг Украины, это тематика продвижения НАТО в сторону наших границ, это инициатива президента Путина о гарантиях безопасности, вот все эти темы будут обсуждаться», — сказал пресс-секретарь российского президента.