Песков рассказал о предстоящих переговорах Путина и Байдена
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут разговор по защищенной видеосвязи в районе 18:00 мск 7 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«[Начало переговоров ожидается] в районе 6. Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная видеоконференция, это будет конференция по защищенной видеосвязи, поэтому думаем, что она будет продолжительная по времени», — сказал Песков журналистам.
По словам представителя Кремля, никакого прямого эфира беседы двух президентов не запланировано, однако будут представлены «первые кадры общения». «Разумеется, это будут только первые кадры, конечно же, все общение будет происходить в закрытом режиме», — отметил он.
В ходе разговора российская сторона намерена обсудить реализацию достигнутых на саммите в Женеве пониманий, подчеркнул Песков.
«Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться посмотреть, что реализуется в полной мере, что требует еще дополнительных усилий. Конечно же, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться в достаточно плачевном состоянии. И затем те вопросы, которые, наверное, шумят на повестке дня, – это, прежде всего, напряженность вокруг Украины, это тематика продвижения НАТО в сторону наших границ, это инициатива президента Путина о гарантиях безопасности, вот все эти темы будут обсуждаться», — сказал пресс-секретарь российского президента.
В администрации Джо Байдена ранее сообщили, что президент США намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины и заявить об обеспокоенности военной активностью России около границ с Украиной, передало агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Ранее о том, что разговор состоится после визита президента России в Индию, которая запланирована на 6 декабря, говорил помощник Путина Юрий Ушаков. Он отметил, что лидеры России и США в ходе беседы обсудят двусторонние отношения, ход реализации женевских договоренностей, ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии и на Украине. Также Путин и Байден затронут вопрос стратегической стабильности. Речь идет о предложении российского президента по проведению переговоров о достижении договоренностей, которые бы исключали дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих безопасности России вооружений в непосредственной близости от ее территории.
Последняя очная встреча Путина и Байдена прошла 6 июня в Женеве. Переговоры длились больше трех часов. Тогда лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.