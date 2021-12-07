Пентагон не увидел риска при сближении самолета ВВС США с пассажирским бортом

«Такого риска не было. Это был вопрос, который был просто решен здравым смыслом и обычными процедурами управления воздушным движением, чтобы добраться до самолетов, которые находились на одной и той же высоте, чтобы не летать на одной и той же высоте, и это происходит тысячи раз во всем мире и при самых разных обстоятельствах», — заявил Кирби. По его словам, «наши русские друзья» премного преувеличенно заявили об инциденте, которого «на самом деле не было».