Пентагон не увидел риска при сближении самолета ВВС США с пассажирским бортом
Действия самолета-разведчика США не создали риска для пассажирского авиалайнера, они были продиктованы здравым смыслом и обычной процедурой управления полетом, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.
«Такого риска не было. Это был вопрос, который был просто решен здравым смыслом и обычными процедурами управления воздушным движением, чтобы добраться до самолетов, которые находились на одной и той же высоте, чтобы не летать на одной и той же высоте, и это происходит тысячи раз во всем мире и при самых разных обстоятельствах», — заявил Кирби. По его словам, «наши русские друзья» премного преувеличенно заявили об инциденте, которого «на самом деле не было».
Ранее Росавиация сообщила, что направит протест из-за самолета-разведчика НАТО CL600, 3 декабря выполнявшего полет над Черным морем. Тогда летевшему из Тель-Авива в Москву пассажирскому самолету пришлось изменить курс, чтобы избежать опасного сближения. Экипаж самолета-разведчика на неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал, говорится в сообщении.
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что действия американского самолета-разведчика создали угрозу гражданской авиации. По ее словам, увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ России, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов.