Газета
Политика

Пентагон не увидел риска при сближении самолета ВВС США с пассажирским бортом

Ведомости

Действия самолета-разведчика США не создали риска для пассажирского авиалайнера, они были продиктованы здравым смыслом и обычной процедурой управления полетом, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга. 

«Такого риска не было. Это был вопрос, который был просто решен здравым смыслом и обычными процедурами управления воздушным движением, чтобы добраться до самолетов, которые находились на одной и той же высоте, чтобы не летать на одной и той же высоте, и это происходит тысячи раз во всем мире и при самых разных обстоятельствах», — заявил Кирби. По его словам, «наши русские друзья» премного преувеличенно заявили об инциденте, которого «на самом деле не было». 

Ранее Росавиация сообщила, что направит протест из-за самолета-разведчика НАТО CL600, 3 декабря выполнявшего полет над Черным морем. Тогда летевшему из Тель-Авива в Москву пассажирскому самолету пришлось изменить курс, чтобы избежать опасного сближения. Экипаж самолета-разведчика на неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал, говорится в сообщении.

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что действия американского самолета-разведчика создали угрозу гражданской авиации. По ее словам, увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ России, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов.

Ранее по теме: Захарова назвала угрожающими гражданской авиации действия ВВС США

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных