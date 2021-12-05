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Политика

Захарова назвала угрожающими гражданской авиации действия ВВС США

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент над Черным морем, когда американский самолет-разведчик допустил опасное сближение с пассажирским Airbus. Действия ВВС США создали угрозу гражданской авиации, считает Захарова.

«И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей», — написала представитель министерства в своем Telegram-канале.

Увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ России, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов, отметила Захарова.

Ранее Росавиация сообщила, что направит протест из-за самолета-разведчика НАТО CL600, 3 декабря выполнявшего полет над Черным морем. Тогда летевшему из Тель-Авива в Москву пассажирскому самолету пришлось изменить курс, чтобы избежать опасного сближения. Экипаж самолета-разведчика на неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал, говорится в сообщении.

«Учитывая, что вышеуказанные полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов в районе Черного моря, российскими авиационными властями будет инициировано направление протеста по дипломатическим каналам», — сообщили в Росавиации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных