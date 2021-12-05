Захарова назвала угрожающими гражданской авиации действия ВВС США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент над Черным морем, когда американский самолет-разведчик допустил опасное сближение с пассажирским Airbus. Действия ВВС США создали угрозу гражданской авиации, считает Захарова.
«И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей», — написала представитель министерства в своем Telegram-канале.
Увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ России, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов, отметила Захарова.
Ранее Росавиация сообщила, что направит протест из-за самолета-разведчика НАТО CL600, 3 декабря выполнявшего полет над Черным морем. Тогда летевшему из Тель-Авива в Москву пассажирскому самолету пришлось изменить курс, чтобы избежать опасного сближения. Экипаж самолета-разведчика на неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал, говорится в сообщении.
«Учитывая, что вышеуказанные полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов в районе Черного моря, российскими авиационными властями будет инициировано направление протеста по дипломатическим каналам», — сообщили в Росавиации.