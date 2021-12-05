Росавиация направит протест из-за самолета НАТО над Черным морем
В Росавиации подтвердили, что над Черным морем вблизи российских границ 3 декабря выполнял полет самолет-разведчик НАТО CL600. Летевший из Тель-Авива в Москву пассажирский самолет изменил курс, чтобы не допустить с ним опасного сближения, сообщал ранее «Интерфакс». Авиавласти России в связи с инцидентом направят протест по дипломатическим каналам, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Росавиации.
Американский самолет оказался вблизи района ответственности России 3 декабря в 9 часов 53 минуты.
«Самолет-разведчик НАТО CL600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11 000 до высоты 9200 м, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения. Экипаж самолета-разведчика на неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал», — говорится в сообщении.
Почти одновременно здесь пролегали маршруты полетов судов А333 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего рейсом из аэропорта Тель-Авива в Шереметьево, и CL650, который летел из Сочи в Скопье (Северная Македония). В итоге оперативно были изменены направления и эшелоны полетов, российские диспетчеры обеспечили безопасное выполнение полетов над Черным морем.
В ведомстве считают, что увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ России создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении пассажирских самолетов.
«Учитывая, что вышеуказанные полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов в районе Черного моря, российскими авиационными властями будет инициировано направление протеста по дипломатическим каналам», — сообщили в Росавиации.
Президент России Владимир Путин назвал учения НАТО в Черном море «серьезным вызовом» для страны и выразил обеспокоенность использованием в них стратегической авиации с боевым оружием. Россия в ноябре усилила слежку за кораблями США в регионе, однако Путин все же отклонил инициативу Минобороны провести незапланированные учения в ответ, посчитав ее нецелесообразной.