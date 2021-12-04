Газета
Политика

«Интерфакс» узнал о смене курса Airbus из-за самолета-разведчика США

Ведомости

Летевший из Тель-Авива в Москву пассажирский самолет изменил курс, чтобы не допустить опасного сближения с иностранным самолетом-разведчиком над Черным морем. Он хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus, рассказал «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.

По его словам, экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Самолет-разведчик не отвечал на запросы с земли.

«Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон», — сказал он.

Опасное сближение могло произойти 3 декабря, когда самолет Airbus A330-343 летел по маршруту рейса SU501, пишет РБК. На карте полета видно, что в 7:01 UTC (4:01 мск) его показатель высоты над уровнем моря резко снизился с 10629,9 м до 9448,8 м.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о шести самолетах-разведчиках НАТО над Черным морем

Российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались в воздух 3 декабря для сопровождения над Черным морем самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» сухопутных войск, сообщил ранее Национальный центр управления обороной РФ.

Средства объективного контроля России каждую неделю регистрируют полеты более 50 самолетов-разведчиков стран НАТО у границ страны, говорится в материале «Контраргументация к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса», опубликованном на сайте МИД России.

По данным министерства, альянс целенаправленно испытывает Россию на прочность направлением кораблей и самолетов к границам страны и вынуждает реагировать на это. 

Президент России Владимир Путин назвал учения НАТО в Черном море «серьезным вызовом» для страны и выразил обеспокоенность использованием в них стратегической авиации с боевым оружием. Россия в ноябре усилила слежку за кораблями США в регионе, однако Путин все же отклонил инициативу Минобороны провести незапланированные учения в ответ, посчитав ее нецелесообразной.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных