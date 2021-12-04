«Интерфакс» узнал о смене курса Airbus из-за самолета-разведчика США
Летевший из Тель-Авива в Москву пассажирский самолет изменил курс, чтобы не допустить опасного сближения с иностранным самолетом-разведчиком над Черным морем. Он хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus, рассказал «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.
По его словам, экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Самолет-разведчик не отвечал на запросы с земли.
«Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон», — сказал он.
Российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались в воздух 3 декабря для сопровождения над Черным морем самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» сухопутных войск, сообщил ранее Национальный центр управления обороной РФ.
Средства объективного контроля России каждую неделю регистрируют полеты более 50 самолетов-разведчиков стран НАТО у границ страны, говорится в материале «Контраргументация к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса», опубликованном на сайте МИД России.
По данным министерства, альянс целенаправленно испытывает Россию на прочность направлением кораблей и самолетов к границам страны и вынуждает реагировать на это.
Президент России Владимир Путин назвал учения НАТО в Черном море «серьезным вызовом» для страны и выразил обеспокоенность использованием в них стратегической авиации с боевым оружием. Россия в ноябре усилила слежку за кораблями США в регионе, однако Путин все же отклонил инициативу Минобороны провести незапланированные учения в ответ, посчитав ее нецелесообразной.