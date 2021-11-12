Минобороны сообщило о шести самолетах-разведчиках НАТО над Черным морем

В центральной и северо-западной частях Черного моря российские военные зафиксировали разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8А «Посейдон» ВМС США с авиабазы на Сицилии. Также полеты совершили самолет-разведчик С-160G «Габриэль» ВКС Франции с базы в Румынии, самолет-разведчик RC-135 ВВС США с базы на Крите и стратегический самолет-разведчик U-2S ВВС США с базы на Кипре.