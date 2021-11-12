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Минобороны сообщило о шести самолетах-разведчиках НАТО над Черным морем

Ведомости

Шесть разведывательных самолетов стран НАТО совершили полеты над Черным морем, интенсивность воздушной разведки НАТО рядом с границами России продолжает расти, сообщило Минобороны РФ.

В центральной и северо-западной частях Черного моря российские военные зафиксировали разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8А «Посейдон» ВМС США с авиабазы на Сицилии. Также полеты совершили самолет-разведчик С-160G «Габриэль» ВКС Франции с базы в Румынии, самолет-разведчик RC-135 ВВС США с базы на Крите и стратегический самолет-разведчик U-2S ВВС США с базы на Кипре.

«Интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи границ Российской Федерации в Черном море продолжает расти. Радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались 6 полётов разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем», — заявили в Минобороны.

Военные корабли США «Портер», «Маунт Уитни» и танкер «Джон Лентхолл» находятся в юго-восточной части моря и двигаются на запад. Их движение контролируют российский ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Эссен» и патрульный корабль «Павел Державин». 

Корабли ВМС США зашли в Черное море в конце октября для участия в учениях стран НАТО и их союзников. В учениях, по данным Минобороны, планируется задействовать тактическую, патрульную и стратегическую авиацию, а также контингент вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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