В Кремле заявили о росте провокационных действий у границ с Россией

Он напомнил, что НАТО декларирует своей целью сдерживание и противодействие России. «Провокационных действий больше. Вы видите ситуацию в Черном море, вы видите активную разведдеятельность с воздуха самолетов НАТО, самолетов-разведчиков, в том числе американских. Это все, конечно, не может оставлять нас индифферентными к тому, что происходит. Мы должны быть начеку», — отметил представитель Кремля.