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Политика

В Кремле заявили о росте провокационных действий у границ с Россией

Ведомости

Военный альянс НАТО действуют «весьма активно и напористо» вблизи российских границ, Москве необходимо страховать себя и хеджировать риски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В случае необходимости мы принимаем меры по обеспечению своей безопасности, если вблизи наших границ какие-то вызывающие действия наших оппонентов происходят. Говоря об оппонентах, я имею прежде всего НАТО и силы НАТО, которые весьма и весьма активно и напористо действуют в непосредственной близости от наших границ – будь то воздух, будь то вода или будь то суша», — сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что НАТО декларирует своей целью сдерживание и противодействие России. «Провокационных действий больше. Вы видите ситуацию в Черном море, вы видите активную разведдеятельность с воздуха самолетов НАТО, самолетов-разведчиков, в том числе американских. Это все, конечно, не может оставлять нас индифферентными к тому, что происходит. Мы должны быть начеку», — отметил представитель Кремля.

Сейчас в Черном море проходят учения кораблей стран НАТО и их союзников. По данным Минобороны России, в учениях планируется задействовать тактическую, патрульную и стратегическую авиацию, а также контингент вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины. С 30 октября в Черном море находятся три военных корабля США. Над акваторией моря были выполнены полеты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от российской границы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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