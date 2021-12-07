В МОК отнеслись с «уважением» к решению США о дипломатическом бойкоте Игр в Пекине
Международный олимпийский комитет (МОК) с уважением относится к решению официальных лиц США бойкотировать зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в заявлении спортивной организации, опубликованном 6 декабря.
«Присутствие правительственных чиновников и дипломатов на Олимпиаде — это чисто политическое решение правительства каждой страны, которое МОК полностью уважает, сохраняя политический нейтралитет. В то же время заявление (США) ясно демонстрирует, что Олимпийские игры и участие в них спортсменов остаются за пределами политики, и мы приветствуем это», — отметили в МОК.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что официальные и дипломатические представители США не будут присутствовать на Играх в Пекине из-за приписываемых Китаю массовых репрессий в Синьцзян-Уйгурском автономном районе против уйгуров — местного мусульманского этнического меньшинства. При этом американские спортсмены по-прежнему смогут участвовать в соревнованиях. По данным The Washington Post, подобное решение будут обсуждать и власти Великобритании на встрече министров иностранных дел стран G7, которая пройдет 10-12 декабря. МИД Канады также заявил, что обсудит возможность бойкота вместе с «партнерамии союзниками». Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 г., Паралимпийские — с 4 по 13 марта.
Пекин раскритиковал решение вашингтонской администрации, назвав его «претенциозным» шагом и «политической манипуляцией». Китайский МИД сделал США представление в связи с решением бойкотировать соревнования. «Никаких приглашений американским политикам не было направлено, так что этот "дипломатический бойкот" просто возник из ниоткуда. Такой претенциозный акт является всего лишь политической манипуляцией и серьезным искажением духа Олимпийской хартии», — заявил представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
Ранее с призывами бойкотировать Игры выступали политики из Канады, Норвегии, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран.