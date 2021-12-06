Газета
Политика

США объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине

Ведомости

Официальные представители США откажутся от посещения Зимней Олимпиады, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 г. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Администрация [президента Джо] Байдена не будет направлять никаких дипломатических или официальных представителей на Зимние Олимпийские игры 2022 г. и Паралимпийские игры в Пекине», — заявила Псаки на пресс-брифинге. Она добавила, что американские спортсмены по-прежнему смогут участвовать в соревнованиях, но официальные лица не могут относиться к Олимпиаде «как к обычному делу».

В ноябре о планах объявить бойкот из-за нарушений прав человека в Китае, в частности, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, упоминал президент США Джо Байден. Китай в ответ обвинил США в ущемлении «олимпийского духа».

В Вашингтоне считают, что Китай проводит «геноцид» уйгурского мусульманского населения — в частности, задержанных уйгуров якобы помещают в концлагеря и массово подвергают стерилизации. В Пекине обвинения отрицают и утверждают, что используют не концлагеря, а «центры перевоспитания», где лишь обучают борьбе с экстремизмом.

Американские политики неоднократно призывали администрацию Байдена бойкотировать Олимпиаду в Пекине. В конце октября группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий предложила внести поправку к проекту оборонного бюджета, которая запретит госсекретарю США выделять федеральные средства на то, чтобы «поддерживать или способствовать» посещению Игр сотрудниками федеральных ведомств страны.

Ранее по теме: CNN узнал о планах США объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных