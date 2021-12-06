США объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине
Официальные представители США откажутся от посещения Зимней Олимпиады, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 г. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Администрация [президента Джо] Байдена не будет направлять никаких дипломатических или официальных представителей на Зимние Олимпийские игры 2022 г. и Паралимпийские игры в Пекине», — заявила Псаки на пресс-брифинге. Она добавила, что американские спортсмены по-прежнему смогут участвовать в соревнованиях, но официальные лица не могут относиться к Олимпиаде «как к обычному делу».
В ноябре о планах объявить бойкот из-за нарушений прав человека в Китае, в частности, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, упоминал президент США Джо Байден. Китай в ответ обвинил США в ущемлении «олимпийского духа».
В Вашингтоне считают, что Китай проводит «геноцид» уйгурского мусульманского населения — в частности, задержанных уйгуров якобы помещают в концлагеря и массово подвергают стерилизации. В Пекине обвинения отрицают и утверждают, что используют не концлагеря, а «центры перевоспитания», где лишь обучают борьбе с экстремизмом.
Американские политики неоднократно призывали администрацию Байдена бойкотировать Олимпиаду в Пекине. В конце октября группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий предложила внести поправку к проекту оборонного бюджета, которая запретит госсекретарю США выделять федеральные средства на то, чтобы «поддерживать или способствовать» посещению Игр сотрудниками федеральных ведомств страны.