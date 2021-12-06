США объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине

«Администрация [президента Джо] Байдена не будет направлять никаких дипломатических или официальных представителей на Зимние Олимпийские игры 2022 г. и Паралимпийские игры в Пекине», — заявила Псаки на пресс-брифинге. Она добавила, что американские спортсмены по-прежнему смогут участвовать в соревнованиях, но официальные лица не могут относиться к Олимпиаде «как к обычному делу».