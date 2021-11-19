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Китай обвинил США в ущемлении олимпийского духа из-за угрозы бойкота Игр в Пекине

Ведомости

Китай обвинил США в ущемлении «олимпийского духа» в ответ на угрозу дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине.

«Политизация спорта идет вразрез с олимпийским духом и вредит интересам спортсменов из всех стран», — сказал пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь на брифинге в пятницу, 19 ноября.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и другие официальные представители страны планируют отказаться от посещения Олимпиады, которую с 4 по 20 февраля будет принимать Пекин. При этом решение не повлияет на участие в Играх американских спортсменов. Поводом стали предполагаемые преступления китайских властей в Синьцзян-Уйгурском районе, где, по мнению Вашингтона, проводится политика геноцида в отношении уйгурского мусульманского населения и используется принудительный труд. Китай эти обвинения считает клеветой.

Американские политики неоднократно призывали администрацию Байдена бойкотировать Олимпиаду в Пекине. В конце октября группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий предложила внести поправку к проекту оборонного бюджета, которая запретит госсекретарю США выделять федеральные средства на то, чтобы «поддерживать или способствовать» посещению Игр сотрудниками федеральных ведомств страны.

Ранее по теме: WP: США планируют дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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