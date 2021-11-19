Китай обвинил США в ущемлении олимпийского духа из-за угрозы бойкота Игр в Пекине
Китай обвинил США в ущемлении «олимпийского духа» в ответ на угрозу дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине.
«Политизация спорта идет вразрез с олимпийским духом и вредит интересам спортсменов из всех стран», — сказал пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь на брифинге в пятницу, 19 ноября.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и другие официальные представители страны планируют отказаться от посещения Олимпиады, которую с 4 по 20 февраля будет принимать Пекин. При этом решение не повлияет на участие в Играх американских спортсменов. Поводом стали предполагаемые преступления китайских властей в Синьцзян-Уйгурском районе, где, по мнению Вашингтона, проводится политика геноцида в отношении уйгурского мусульманского населения и используется принудительный труд. Китай эти обвинения считает клеветой.
Американские политики неоднократно призывали администрацию Байдена бойкотировать Олимпиаду в Пекине. В конце октября группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий предложила внести поправку к проекту оборонного бюджета, которая запретит госсекретарю США выделять федеральные средства на то, чтобы «поддерживать или способствовать» посещению Игр сотрудниками федеральных ведомств страны.