CNN узнал о планах США объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае
Администрация президента США Джо Байдена может на этой неделе объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм в Китае в 2022 г., сообщил CNN со ссылкой на несколько источников. При этом американские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях. Совет национально безопасности США, который обсуждал бойкот в закрытом порядке, отказался от комментариев.
В ноябре Байден заявил журналистам, что размышляет над объявлением дипломатического бойкота, потому что законодатели от обеих партий выступили за него в знак протеста нарушений прав человека в Китае. США не будут полностью байкотировать Игры, поэтому спортсмены смогут участвовать в Олимпиаде. Последний раз полный бойкот Олимпиаде США объявляли в 1980 г., когда соревнования проходили в Москве.
В ответ на заявление Байдена представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сообщил, что Пекин примет «решительные контрмеры» против администрации президента США, если бойкот продолжится. По его словам, байкот со стороны США будет «пятном на духе Олимпийской хартии» и «сенсационным и политическим манипулятивным» шагом американских чиновников.
XXIX зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 г. Американские политики неоднократно призывали администрацию Байдена бойкотировать Олимпиаду в Пекине. В конце октября группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий предложила внести поправку к проекту оборонного бюджета, которая запретит госсекретарю США выделять федеральные средства на то, чтобы «поддерживать или способствовать» посещению Игр сотрудниками федеральных ведомств страны.