CNN узнал о планах США объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае

В ноябре Байден заявил журналистам, что размышляет над объявлением дипломатического бойкота, потому что законодатели от обеих партий выступили за него в знак протеста нарушений прав человека в Китае. США не будут полностью байкотировать Игры, поэтому спортсмены смогут участвовать в Олимпиаде. Последний раз полный бойкот Олимпиаде США объявляли в 1980 г., когда соревнования проходили в Москве.