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Песков оценил возможность участия США в «нормандском формате»

Ведомости

Президент России Владимир Путин вряд ли предложит президенту США Джо Байдену присоединиться к «нормандскому формату», потому что формат уже самодостаточный, заявил в интервью «Первому каналу» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Переговоры Путина и Байдена должны состояться 7 декабря в 18:00 мск по видеосвязи. 

«Он вряд ли получит от президента Путина такое предложение, потому что это самодостаточный формат, и хотя его эффективность сейчас из-за позиции Киева, из-за того, что Киев не выполняет минские договоренности, весьма и весьма скромна, я имею в виду эффективность этого формата, но все-таки до сих пор и Париж, и Берлин считали, что  это самодостаточный формат, так что нет никакой необходимости его расширения», — заявил Песков. 

По его словам, у встречи президентов нет точного тайминга — Путин готов уделить разговору столько времени, сколько потребуется. Песков отметил, что для Путина 18:00 — середина рабочего дня, поэтому это время удобно, несмотря на 8-часовую разницу между Москвой и Вашингтоном. 

Ранее Песков сообщил, что никакого прямого эфира беседы двух президентов не запланировано, однако будут представлены «первые кадры общения». «Разумеется, это будут только первые кадры, конечно же, все общение будет происходить в закрытом режиме», — отметил он. В ходе разговора российская сторона намерена обсудить реализацию достигнутых на саммите в Женеве договоренностей, подчеркнул Песков.

В администрации Джо Байдена ранее сообщили, что президент США намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины и заявить об обеспокоенности военной активностью России около границ с Украиной.

Нормандский формат был создан в 2014 г. для решения конфликта на юго-востоке Украины. В него вошли лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. «Нормандская четверка» в 2015 г. приняла Минские соглашения, которые направлены на преодоление конфликта в Донбассе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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