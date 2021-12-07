Песков оценил возможность участия США в «нормандском формате»

«Он вряд ли получит от президента Путина такое предложение, потому что это самодостаточный формат, и хотя его эффективность сейчас из-за позиции Киева, из-за того, что Киев не выполняет минские договоренности, весьма и весьма скромна, я имею в виду эффективность этого формата, но все-таки до сих пор и Париж, и Берлин считали, что это самодостаточный формат, так что нет никакой необходимости его расширения», — заявил Песков.