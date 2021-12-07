Песков оценил возможность участия США в «нормандском формате»
Президент России Владимир Путин вряд ли предложит президенту США Джо Байдену присоединиться к «нормандскому формату», потому что формат уже самодостаточный, заявил в интервью «Первому каналу» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Переговоры Путина и Байдена должны состояться 7 декабря в 18:00 мск по видеосвязи.
«Он вряд ли получит от президента Путина такое предложение, потому что это самодостаточный формат, и хотя его эффективность сейчас из-за позиции Киева, из-за того, что Киев не выполняет минские договоренности, весьма и весьма скромна, я имею в виду эффективность этого формата, но все-таки до сих пор и Париж, и Берлин считали, что это самодостаточный формат, так что нет никакой необходимости его расширения», — заявил Песков.
По его словам, у встречи президентов нет точного тайминга — Путин готов уделить разговору столько времени, сколько потребуется. Песков отметил, что для Путина 18:00 — середина рабочего дня, поэтому это время удобно, несмотря на 8-часовую разницу между Москвой и Вашингтоном.
Ранее Песков сообщил, что никакого прямого эфира беседы двух президентов не запланировано, однако будут представлены «первые кадры общения». «Разумеется, это будут только первые кадры, конечно же, все общение будет происходить в закрытом режиме», — отметил он. В ходе разговора российская сторона намерена обсудить реализацию достигнутых на саммите в Женеве договоренностей, подчеркнул Песков.
В администрации Джо Байдена ранее сообщили, что президент США намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины и заявить об обеспокоенности военной активностью России около границ с Украиной.
Нормандский формат был создан в 2014 г. для решения конфликта на юго-востоке Украины. В него вошли лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. «Нормандская четверка» в 2015 г. приняла Минские соглашения, которые направлены на преодоление конфликта в Донбассе.