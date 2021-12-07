Талибы намерены получить представительство в ООН
Запрещенная в России террористическая группировка «Талибан» призвала Генеральную Ассамблею ОНН предоставить им место Афганистана в организации. Об этом заявил заместитель официального представителя движения Инамулла Самангани.
«Несправедливо предоставлять место Афганистана в Организации Объединенных Наций тому, кто не представляет правительство и народ Афганистана», — подчеркнул Самангани. Представитель талибов также заявил, что место в организации является «правом правительства и народа Афганистана», которое должно быть поддержано.
«Организация Объединенных Наций должна поработать над рациональностью и снова серьезно рассмотреть ее», — заявил Самагани в Twitter.
В ОНН приняли резолюцию, согласно которой организация отложила принятие решения о том, кто будет представлять Афганистан и Мьянму в ее рядах. В соответствии с этим нынешние послы остаются в своих должностях, несмотря на смену власти в обеих странах.
Ранее «Талибан» в Афганистане и военное руководство Мьянмы намеревались отправить в ООН своих представителей на место дипломатов, которые были назначены законно избранными властями. Однако в ОНН не одобрили этот процесс. Соответствующая резолюция была принята консенсусом, без голосования, после заседания комитета ООН, который рассматривает и одобряет кандидатуры дипломатических представителей всех 193 членов.