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Политика

Талибы намерены получить представительство в ООН

Ведомости

Запрещенная в России террористическая группировка «Талибан» призвала Генеральную Ассамблею ОНН предоставить им место Афганистана в организации. Об этом заявил заместитель официального представителя движения Инамулла Самангани.

«Несправедливо предоставлять место Афганистана в Организации Объединенных Наций тому, кто не представляет правительство и народ Афганистана», — подчеркнул Самангани. Представитель талибов также заявил, что место в организации является «правом правительства и народа Афганистана», которое должно быть поддержано.

«Организация Объединенных Наций должна поработать над рациональностью и снова серьезно рассмотреть ее», — заявил Самагани в Twitter.

В ОНН приняли резолюцию, согласно которой организация отложила принятие решения о том, кто будет представлять Афганистан и Мьянму в ее рядах. В соответствии с этим нынешние послы остаются в своих должностях, несмотря на смену власти в обеих странах.

Ранее «Талибан» в Афганистане и военное руководство Мьянмы намеревались отправить в ООН своих представителей на место дипломатов, которые были назначены законно избранными властями. Однако в ОНН не одобрили этот процесс. Соответствующая резолюция была принята консенсусом, без голосования, после заседания комитета ООН, который рассматривает и одобряет кандидатуры дипломатических представителей всех 193 членов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных