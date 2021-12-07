Талибы намерены получить представительство в ООН

Ранее «Талибан» в Афганистане и военное руководство Мьянмы намеревались отправить в ООН своих представителей на место дипломатов, которые были назначены законно избранными властями. Однако в ОНН не одобрили этот процесс. Соответствующая резолюция была принята консенсусом, без голосования, после заседания комитета ООН, который рассматривает и одобряет кандидатуры дипломатических представителей всех 193 членов.