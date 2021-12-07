В Кремле прокомментировали дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что официальные и дипломатические представители США не будут присутствовать на Играх в Пекине из-за приписываемых Китаю массовых репрессий в Синьцзян-Уйгурском автономном районе против уйгуров — местного мусульманского этнического меньшинства. При этом американские спортсмены по-прежнему смогут участвовать в соревнованиях. По данным The Washington Post, подобное решение будут обсуждать и власти Великобритании на встрече министров иностранных дел стран G7, которая пройдет 10-12 декабря. МИД Канады также заявил, что обсудит возможность бойкота вместе с «партнерами и союзниками». Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 г., Паралимпийские — с 4 по 13 марта.