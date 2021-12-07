В Кремле прокомментировали дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине
Кремль на фоне дипломатического бойкота США Олимпийских игр в Пекине призывает к освобождению идей олимпизма от политики, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Главное в плане Олимпиады, чтобы спортсменов ничего не касалось, и вы знаете, что мы ратуем за то, чтобы никакая политика не привносилась в олимпийские дела, в олимпийскую семью и в идеи олимпизма», — сказал Песков. Он напомнил, что Олимпийские игры проходят в жестких условиях, связанных с угрозой распространения коронавируса.
«Трудно сказать, насколько это так сказать бойкот, потому что все-таки Олимпиада проходит в достаточно жестких условиях, связанных с пандемическими ограничениями, и если не изменяет память, китайская сторона как организатор Олимпиады собственно уже давно согласовала с МОК (Международным олимпийским комитетом. — Прим. ред.) вариант, когда официальные представители приглашаться не будут. Поэтому дальше это вопрос — между китайскими организаторами и американцами», — подчеркнул Песков.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что официальные и дипломатические представители США не будут присутствовать на Играх в Пекине из-за приписываемых Китаю массовых репрессий в Синьцзян-Уйгурском автономном районе против уйгуров — местного мусульманского этнического меньшинства. При этом американские спортсмены по-прежнему смогут участвовать в соревнованиях. По данным The Washington Post, подобное решение будут обсуждать и власти Великобритании на встрече министров иностранных дел стран G7, которая пройдет 10-12 декабря. МИД Канады также заявил, что обсудит возможность бойкота вместе с «партнерами и союзниками». Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 г., Паралимпийские — с 4 по 13 марта.
Пекин раскритиковал решение вашингтонской администрации, назвав его «претенциозным» шагом и «политической манипуляцией». Китайский МИД сообщил, что сделал США строгое представление в связи с решением бойкотировать соревнования. «Никаких приглашений американским политикам не было направлено, так что этот "дипломатический бойкот" просто возник из ниоткуда. Такой претенциозный акт является всего лишь политической манипуляцией и серьезным искажением духа Олимпийской хартии», — заявил представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.