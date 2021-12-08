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Нуланд заявила об опасениях, что Путин планирует воссоздать Советский союз

Ведомости

Власти США опасаются, что президент России Владимир Путин хочет воссоздать Советский союз, чтобы войти в историю, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд на слушаниях в сенате.

«Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» – заявила Нуланд (цитата по «РИА Новости»).

Она предостерегла Россию от реализации якобы ее планов вторжения на Украину и отметила, что война будет чрезвычайно трудной и кровопролитной для обеих стран. «Россия значительно больше, ее войска значительно крупнее, но Украине сейчас лучше подготовлена (чем была в 2014 году). Кроме того, многие украинцы прошли армию и вернулись к гражданской жизни», — отметила Нуланд.

Сообщения о предполагаемых планах российского «вторжения» на Украину появились осенью в ряде западных СМИ. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания сообщали о переброске российских военнослужащих и техники к границам республики.

В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских военных. 

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с Путиным предупредил, что США усилят военную помощь Украине в случае вторжения России. Кроме этого, он указывал на «решительные» санкции, которые могут последовать в случае эскалации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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