Нуланд заявила об опасениях, что Путин планирует воссоздать Советский союз

Она предостерегла Россию от реализации якобы ее планов вторжения на Украину и отметила, что война будет чрезвычайно трудной и кровопролитной для обеих стран. «Россия значительно больше, ее войска значительно крупнее, но Украине сейчас лучше подготовлена (чем была в 2014 году). Кроме того, многие украинцы прошли армию и вернулись к гражданской жизни», — отметила Нуланд.