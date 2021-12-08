Нуланд заявила об опасениях, что Путин планирует воссоздать Советский союз
Власти США опасаются, что президент России Владимир Путин хочет воссоздать Советский союз, чтобы войти в историю, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд на слушаниях в сенате.
«Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» – заявила Нуланд (цитата по «РИА Новости»).
Она предостерегла Россию от реализации якобы ее планов вторжения на Украину и отметила, что война будет чрезвычайно трудной и кровопролитной для обеих стран. «Россия значительно больше, ее войска значительно крупнее, но Украине сейчас лучше подготовлена (чем была в 2014 году). Кроме того, многие украинцы прошли армию и вернулись к гражданской жизни», — отметила Нуланд.
Сообщения о предполагаемых планах российского «вторжения» на Украину появились осенью в ряде западных СМИ. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания сообщали о переброске российских военнослужащих и техники к границам республики.
В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских военных.
Президент США Джо Байден в ходе переговоров с Путиным предупредил, что США усилят военную помощь Украине в случае вторжения России. Кроме этого, он указывал на «решительные» санкции, которые могут последовать в случае эскалации.