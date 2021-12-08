Как Москва, Вашингтон и Киев прокомментировали переговоры президентов России и США

«[Байден] вспомнил внезапное нападение японцев на Перл Харбор (7 декабря 1941 г. японский флот без объявления войны напал на базу ВМС США на Гавайях, после чего Вашингтон вступил во Вторую Мировую войну на стороне Антигитлеровской коалиции. – "Ведомости"), очень чувствительно упомянул, что в ходе этой войны он потерял своих близких, родных. Наш президент также коснулся этого, сказал, что у него были потери из самых близких родственников. Президенты – это было как бы предисловием к обмену мнениями – вспомнили о том, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, и оба сказали, что, наверное, нужно чаще вспоминать о том, что были союзниками, и чаще вспоминать, что на наших странах лежит особая ответственность за поддержание мира и стабильности», – сказал Ушаков.