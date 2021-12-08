Как Москва, Вашингтон и Киев прокомментировали переговоры президентов России и США

Как Москва, Вашингтон и Киев прокомментировали переговоры президентов России и СШАГлавной темой стала ситуация вокруг Украины
После закрытых двухчасовых переговоров президентов России и США, которые закончились в 20:16 вечера 7 декабря, их интерпретацию дали Москва, Вашингтон и Киев, действия которого обсуждали Владимир Путин и Джо Байден.
Что говорят в Москве
Кремль в официальном сообщении подтвердил после встречи, что «преобладающее место» в разговоре двух лидеров заняла проблематика, «связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договоренностей 2015 г.». В Кремле подчеркнули, что эти соглашения – безальтернативная основа мирного урегулирования на Востоке Украины, которую руководство последней, по мнению Москвы, подрывает. «Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в «нормандском формате», высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса», – говорится в заявлении.
В Кремле отметили, что в ответ на заявления Байдена о якобы «угрожающих» предвижениях российских войск на границе с Украиной и угрозу введения санкций против России Путин назвал НАТО ответственной за создавшуюся ситуацию. По словам российского лидера, именно альянс «предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей». «Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», – передает Кремль содержание ответа Путина.
Также Путин и Байден обсудили реализацию договоренностей, заключенных на саммите в Женеве в июне этого года, отметив важность «сохранения «духа Женевы». Среди намеченных тогда направлений упомянута борьба с киберпреступностью и налаживание взаимодействия по ее «уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям». Кроме того, Путин и Байден обсудили и возобновление переговоров по иранской «ядерной сделке» в Вене.
Нынешнее состояние двусторонних российско-американских отношений, как передает Кремль, лидеры признали «неудовлетворительным», отметив трудности работы «урезанных» диппредствительств двух стран. «С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений», – отмечается в сообщении Кремля. Генконсул России в Хьюстоне Александр Захаров позже заявил ТАСС, что до конца этого года две страны проведут новые переговоры по вопросу дипломатических виз.
Позже помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков на брифинге уточнил журналистам, что разговор двух лидеров «был достаточно откровенный», и, несмотря на деловой характер, «было место и для шуток, для обмена комплиментами». По словам Ушакова, Путин и Байден выразили удовлетворение итогами женевской встречи, отметив, что начатые тогда диалоги по вопросам стратегической кибербезопасности «выстраиваются вполне удовлетворительно». Отдельно главы государств, добавил советник президента, «отфиксировали» возвращение послов обеих стран в Москву и Вашингтон и начало ими «нормальной трудовой деятельности».
По словам Ушакова, Байден в преамбуле разговора по своей инициативе вспомнил о жертвах, которые понесли «две страны, два народа в ходе Второй мировой войны».
«[Байден] вспомнил внезапное нападение японцев на Перл Харбор (7 декабря 1941 г. японский флот без объявления войны напал на базу ВМС США на Гавайях, после чего Вашингтон вступил во Вторую Мировую войну на стороне Антигитлеровской коалиции. – "Ведомости"), очень чувствительно упомянул, что в ходе этой войны он потерял своих близких, родных. Наш президент также коснулся этого, сказал, что у него были потери из самых близких родственников. Президенты – это было как бы предисловием к обмену мнениями – вспомнили о том, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, и оба сказали, что, наверное, нужно чаще вспоминать о том, что были союзниками, и чаще вспоминать, что на наших странах лежит особая ответственность за поддержание мира и стабильности», – сказал Ушаков.
Говоря о деталях содержательной части разговора Путина и Байдена, Ушаков отметил, что «в первую очередь, конечно, Украина очень много времени заняла». Советник президента подтвердил, что Путин проинформировал Байдена о невыполнении Киевом минских договоренностей, стремлении исключить из переговоров Донбасс. «Потом рассказал о том, что киевские власти предпринимают в законодательной сфере, в частности, упомянул законопроект о государственной политике переходного периода. Он был внесен в верховную Раду 8 августа. И принятие этого законопроекта будет означать полный выход Киева из минских соглашений, и вместо особого статуса, вместо амнистии для деятелей Донбасса он предусматривает насильственную колонизацию, люстрацию, и фактически полную зачистку территории на востоке Украины», – передал содержание речи Путина Ушаков.
«Затем [Путин] упомянул и законопроект, который как бы усиливает наступление на русский язык, перешел к такому тревожному явлению, как милитаризация Украины, и упомянул рост агрессивных и националистических настроений в Украине, и что осуществляются они при поддержке западных государств, в частности, США», – сказал Ушаков. Он добавил, что Путин завил об обеспокоенности России по поводу наращивания военной активности Украины и НАТО у российских границ, включая последние крупные учения альянса с участием украинских войск Sea Breeze в Черном море и в южных областях Украины. Они прошли летом и стали самыми масштабными маневрами в регионе за 20 лет. «В этой связи [Путин] изложил наши соображения по поводу того, что нам необходимы определенные гарантии, в том числе гарантии юридического плана, которые обеспечивают нашу безопасность и создают условия для нашего нормального развития», – пояснил Ушаков.
В свою очередь, по словам помощника российского президента, Байден «специально подчеркивал», что и в Вашингтоне, и в столицах государств-членов НАТО «озабочены передвижениями российских войск вблизи границ Украины». «И конечно же сказал, что США и западные союзники готовят масштабные санкции и экономического, и финансового, и политического плана, которые будут использованы, если ситуация вокруг Украины будет и дальше эскалироваться», – передал Ушаков содержание речи Байдена.
Путин, по словам Ушакова, отметил, что есть определенные «красные линии», которые всем известны. Они исключают любое продвижение НАТО на восток, размещение на территории Украины и других сопредельных с Россией государств наступательного вооружения. Путин и Байден поручили своим командам и представителям «вступить в контакт оперативно по этим чувствительным вопросам», отметил помощник президента России.
Отвечая на вопрос журналистов о том, отведет ли Россия после разговора Путина с Байденом войска от границы с Украиной, Ушаков отметил, что «не очень понял, куда мы должны отводить свои войска». «Они же находятся на российской территории. Российские войска на своей территории находятся, они никому не угрожают, и об этом говорил президент», – напомнил помощник российского президента.
На вопрос о том, говорил ли Путин Байдену, что российские войска не направятся на Украину, Ушаков отметил: «Об этом даже речь не шла. Как отправлять войска на Украину, что это, какое-то вторжение, или что? Речи об этом не было». «Я в своей интерпретации передаю <....> Путин сказал [Байдену]: вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории, за тысячи километров от США, а нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе», – заключил Ушаков.
Что говорят в Вашингтоне
Американская сторона прокомментировала прошедшие переговоры практически сразу после их завершения. Байден, согласно заявлению Белого дома, выразил глубокую озабоченность США и их европейских союзников по поводу «сосредоточения Россией сил вокруг Украины». Он дал понять, что США и их союзники «ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации». Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и «возвращению к дипломатии», сообщила пресс-служба Белого дома.
В то же время заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Конгресса США вновь подняла тему санкций в случае «вторжения» России на Украину. Нуланд отметила, что ограничения против Москвы в этом случае станут «полной изоляцией от мировой финансовой системы». «Мы взаимодействуем с Россией на всех уровнях, чтобы призвать Москву отступить и урегулировать любые проблемы с Украиной или трансатлантическим сообществом через дипломатию», – сказала Нуланд.
Она добавила, что Вашингтон достоверно не знает, действительно ли Москва уже решила свергнуть правительство в Киеве военным путем, но видит наращивание ее военного потенциала и поэтому должен быть готов к «непредвиденным обстоятельствам». По ее словам, ситуация похожа на 2014 г., и поэтому США «активно взаимодействуют» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, Нуланд, комментируя призыв Путина юридически гарантировать России нерасширение НАТО далее на Восток, вновь озвучила традиционную позицию США по поводу членства новых стран в альянсе, отметив, что это в первую очередь решение государств-кандидатов.
Комментарии Киева
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, комментируя итоги переговоров Путина и Байдена отметил, что тональность заявлений во время переговоров «была в пользу Украины». Сам Зеленский пока не комментировал встречу российского и американского лидеров.