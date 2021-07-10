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Учения НАТО в Черном море Sea Breeze завершились

Ведомости

Учения ВМС стран НАТО и Украины в Черном море Sea Breeze сегодня завершились, сообщил командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа в Facebook.

«Учения Sea Breeze 2021 завершены! Все запланированные задачи выполнены в полном объеме», — сказал он.

В учениях, как сообщалось ранее, должны были принять участие 5000 военных, 40 самолетов и 32 корабля 32 стран, среди которых члены НАТО и Украина. В Минобороны сообщили, что Черноморский флот контролирует действия кораблей, которые участвуют в учениях.

23 июня российские военные открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу Defender, который нарушил морскую границу России у берегов Крыма в районе мыса Фиолент, сообщала пресс-служба Минобороны. Defender ранее прибыл в порт Одессы для участия в учениях Sea Breeze.

Российский сторожевой корабль открыл в направлении британского судна предупредительный огонь, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу его движения. Отмечается, что эсминец предупреждали о применении оружия в случае нарушения государственной границы, однако он не отреагировал.

При этом в минобороны Великобритании заявили, что в направлении эсминца Defender у берегов Крыма не производилось никаких предупредительных выстрелов, бомбы с российского самолета по курсу его движения не сбрасывались.

Ранее по теме: Минобороны представило видео инцидента с британским эсминцем в Черном море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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