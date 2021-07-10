Учения НАТО в Черном море Sea Breeze завершились
«Учения Sea Breeze 2021 завершены! Все запланированные задачи выполнены в полном объеме», — сказал он.
В учениях, как сообщалось ранее, должны были принять участие 5000 военных, 40 самолетов и 32 корабля 32 стран, среди которых члены НАТО и Украина. В Минобороны сообщили, что Черноморский флот контролирует действия кораблей, которые участвуют в учениях.
23 июня российские военные открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу Defender, который нарушил морскую границу России у берегов Крыма в районе мыса Фиолент, сообщала пресс-служба Минобороны. Defender ранее прибыл в порт Одессы для участия в учениях Sea Breeze.
Российский сторожевой корабль открыл в направлении британского судна предупредительный огонь, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу его движения. Отмечается, что эсминец предупреждали о применении оружия в случае нарушения государственной границы, однако он не отреагировал.
При этом в минобороны Великобритании заявили, что в направлении эсминца Defender у берегов Крыма не производилось никаких предупредительных выстрелов, бомбы с российского самолета по курсу его движения не сбрасывались.