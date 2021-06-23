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Минобороны представило видео инцидента с британским эсминцем в Черном море

Ведомости

Минобороны РФ представило кадры пролета российского самолета над британским эсминцем Defender в Черном море, а также съемку с борта воздушного судна РФ. Видео опубликованы в Telegram-канале «РИА Новости».

23 июня российские военные открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу Defender, который нарушил морскую границу России у берегов Крыма в районе мыса Фиолент, сообщала пресс-служба Минобороны РФ.

Российский сторожевой корабль открыл в направлении британского судна предупредительный огонь, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу его движения. Отмечается, что эсминец предупреждали о применении оружия в случае нарушения государственной границы, однако он не отреагировал.

При этом в Минобороны Великобритании заявили, что в направлении эсминца Defender у берегов Крыма не производилось никаких предупредительных выстрелов, бомбы с российского самолета по курсу его движения не сбрасывались.

Defender ранее прибыл в порт Одессы для участия в совместных с Украиной учений НАТО Sea Breeze. Они пройдут в период с 28 июня по 10 июля. В маневрах будет задействовано порядка 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 автомобилей и бронетехники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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