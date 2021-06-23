Минобороны представило видео инцидента с британским эсминцем в Черном море

Defender ранее прибыл в порт Одессы для участия в совместных с Украиной учений НАТО Sea Breeze. Они пройдут в период с 28 июня по 10 июля. В маневрах будет задействовано порядка 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 автомобилей и бронетехники.