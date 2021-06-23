МИД назвал провокацией действия британского эсминца в Черном море

Как ранее рассказали в Минобороны РФ, российский сторожевой корабль открыл в направлении британского судна предупредительный огонь, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу его движения. Отмечается, что эсминец предупреждали о применении оружия в случае нарушения государственной границы, однако он не отреагировал.