МИД назвал провокацией действия британского эсминца в Черном море
Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала действия британского эсминца Defender в Черном море как грубую провокацию. Об этом она заявила на брифинге для журналистов в Москве.
23 июня российские военные открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу Defender, который нарушил морскую границу России у берегов Крыма в районе мыса Фиолент, сообщала пресс-служба Минобороны РФ.
«Мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию, которая идет вразрез с международным правом и российским законодательством», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.
В МИД России будет вызван британский посол, добавила она.
Как ранее рассказали в Минобороны РФ, российский сторожевой корабль открыл в направлении британского судна предупредительный огонь, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу его движения. Отмечается, что эсминец предупреждали о применении оружия в случае нарушения государственной границы, однако он не отреагировал.