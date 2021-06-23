Российские военные открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу у Крыма

Ранее, 19 июня, HMS Defender вместе с нидерландским фрегатом НNLMS Evertsen вошел в порт украинской Одессы, чтобы принять участие в учениях НАТО и Вооруженных сил Украины (ВСУ) Sea Breeze. Они пройдут с 28 июня по 10 июля. В маневрах будет задействовано около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 автомобилей и бронетехники. Они пройдут в Херсонской и Николаевской областях Украины.