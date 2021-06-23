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Российские военные открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу у Крыма

Ведомости

Британский эсминец Defender нарушил морскую границу России у берегов Крыма в районе мыса Фиолент, российский сторожевой корабль открыл в его направлении предупредительный огонь, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу его движения. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минобороны России.

Как пояснили в ведомстве, британский эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения государственной границы, однако он не отреагировал.

«В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО Defender», — сообщили в Минобороны.

К 12:23, после совместных действий Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ, эсминец ВМС Великобритании покинул территориальные воды России.

Ранее, 19 июня, HMS Defender вместе с нидерландским фрегатом НNLMS Evertsen вошел в порт украинской Одессы, чтобы принять участие в учениях НАТО и Вооруженных сил Украины (ВСУ) Sea Breeze. Они пройдут с 28 июня по 10 июля. В маневрах будет задействовано около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 автомобилей и бронетехники. Они пройдут в Херсонской и Николаевской областях Украины.

Ранее сегодня глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что в октябре 2020 г. эсминец Dragon ВМС Великобритании нарушил территориальные воды России близ Севастополя. Таким образом, по словам Герасимова, британский корабль нарушил право мирного прохода в соответствии с конвенцией ООН. Это, как подчеркнул начальник Генштаба, создает»предпосылки возникновения инцидентов, что не способствуют снижению напряженности в военной области».

Ранее по теме: Путин выразил беспокойство из-за наращивания сил НАТО у границ России
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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