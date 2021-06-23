Российские военные открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу у Крыма
Британский эсминец Defender нарушил морскую границу России у берегов Крыма в районе мыса Фиолент, российский сторожевой корабль открыл в его направлении предупредительный огонь, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу его движения. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минобороны России.
Как пояснили в ведомстве, британский эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения государственной границы, однако он не отреагировал.
«В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО Defender», — сообщили в Минобороны.
К 12:23, после совместных действий Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ, эсминец ВМС Великобритании покинул территориальные воды России.
Ранее, 19 июня, HMS Defender вместе с нидерландским фрегатом НNLMS Evertsen вошел в порт украинской Одессы, чтобы принять участие в учениях НАТО и Вооруженных сил Украины (ВСУ) Sea Breeze. Они пройдут с 28 июня по 10 июля. В маневрах будет задействовано около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 автомобилей и бронетехники. Они пройдут в Херсонской и Николаевской областях Украины.
Ранее сегодня глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что в октябре 2020 г. эсминец Dragon ВМС Великобритании нарушил территориальные воды России близ Севастополя. Таким образом, по словам Герасимова, британский корабль нарушил право мирного прохода в соответствии с конвенцией ООН. Это, как подчеркнул начальник Генштаба, создает»предпосылки возникновения инцидентов, что не способствуют снижению напряженности в военной области».