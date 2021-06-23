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Путин выразил беспокойство из-за наращивания сил НАТО у границ России

Ведомости

Россию беспокоит наращивание военного потенциала НАТО рядом с российскими границами и отказ альянса рассмотреть предложения России по деэскалации напряженности, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности.

«Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов», — заявил Путин.

Он отметил, что Россия «рассчитывает, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают».

23 июня были анонсированы самые масштабные за всю историю международные военные учения Sea Breeze с участием НАТО у черноморского побережья Украины. Учения пройдут в период с 28 июня по 10 июля. В рамках учений Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция и Латвия отработают на полигонах украинских Херсонской и Николаевской областей противодействие вооруженным формированиям.

Ранее посольство России в США обратилось к властям Соединенных штатов с призывом прекратить военные действия в Черном море. «Каждая проблема, возникающая в регионе, может быть решена самими прибрежными государствами без "навязывания" помощи извне», — отметили в посольстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных