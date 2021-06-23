Минобороны Британии прокомментировало инцидент с эсминцем Defender у Крыма

«Никаких выстрелов в направлении HMS Defender не производилось, мы также не подтверждаем заявление о том, что бомбы сбрасывались по ходу его курса», — говорится в сообщении ведомства в Twitter. Там добавили, что военный корабль мирно прошел через «украинское водное пространство в соответствии с международным правом».