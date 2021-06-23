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Минобороны Британии прокомментировало инцидент с эсминцем Defender у Крыма

Ведомости

В направлении британского эсминца Defender у берегов Крыма не производилось никаких предупредительных выстрелов, бомбы с российского самолета по курсу его движения не сбрасывались. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны Великобритании.

«Никаких выстрелов в направлении HMS Defender не производилось, мы также не подтверждаем заявление о том, что бомбы сбрасывались по ходу его курса», — говорится в сообщении ведомства в Twitter. Там добавили, что военный корабль мирно прошел через «украинское водное пространство в соответствии с международным правом».

«Мы полагаем, что русские проводили артиллерийские учения в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности», — добавили в Минобороны Великобритании, комментируя сообщение российского военного ведомства.

Ранее Минобороны России сообщило, что сегодня днем британский эсминец Defender нарушил российскую морскую границу у мыса Фиолент в Крыму. По словам российских военных, после того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль пограничной службы ФСБ открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М из состава авиации Черноморского флота сбросил четыре осколочно-фугасные бомбы ОФАБ-250 по курсу его движения.

После этого, заявили в Минобороны России, британский эсминец был вытеснен из российского водного пространства, а в связи с инцидентом в российское военное ведомство был вызван военный атташе Великобритании.

Defender ранее прибыл в порт украинской Одессы для участия в совместных с Украиной учений НАТО Sea Breeze. Они пройдут с 28 июня по 10 июля. В маневрах будет задействовано около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 автомобилей и бронетехники. Они пройдут в Херсонской и Николаевской областях Украины.

Ранее по теме: Российские военные открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу у Крыма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных