Украина стала одной из главных тем виртуального саммита Путина и Байдена

Украина стала одной из главных тем виртуального саммита Путина и БайденаПосле него можно ожидать быстрого снижения напряженности в регионе, полагают эксперты
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден завершили переговоры по видеосвязи, сообщили в Кремле без указания подробностей. Как уточняет пресс-служба Белого дома, Байден выразил глубокую озабоченность США и их европейских союзников по поводу «сосредоточения Россией сил вокруг Украины» и «дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации». Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и «возвращению к дипломатии».
«Два президента поручили своим командам проследить за этим, и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами», – говорится в сообщении. Кроме того, как добавляет Белый дом, президенты также обсудили российско-американский диалог по стратегической стабильности, взаимодействие по борьбе с преступностью, а также совместную работу по региональным проблемам, «таким, как Иран». Кремль пока не прокомментировал встречу двух президентов.
После саммита можно ожидать снижения напряженности вокруг Украины, которая начала нагнетаться примерно за месяц до его начала 7 декабря, говорит дипломатический источник «Ведомостей». Сам факт разговора лидеров уже должен способствовать этому, говорит собеседник «Ведомостей».
Виртуальная встреча Путина и Байдена началась примерно в 18.00 мск и длилась чуть больше двух часов. Это пятый разговор с момента вступления Байдена в должность. Президенты впервые связались друг с другом по защищенному каналу видеосвязи. Путин находился в сочинской резиденции, Байден – в Белом доме в Вашингтоне. В прямой эфир попал только полуминутный фрагмент начала переговоров, где Путин поприветствовал американского лидера, а тот, в свою очередь, выразил сожаление, что не встретился с российским президентом на саммите G20 в Риме в октябре, где Россию представлял глава МИДа Сергей Лавров. Байден выразил желание встретиться очно в будущем – первый и пока единственный раз саммит российского и нового американского лидеров состоялся в Женеве в 16 июня.
Через примерно 40 минут после окончания саммита Путина и Байдена профильный комитет палаты представителей конгресса США опубликовал проект поправок к оборонному бюджету на 2022 финансовый год (Закон о национальной обороне, или National Defence Authorisation Act, NDAA), в котором не наличествуют упоминания о новых санкциях в отношении газопровода «Северный поток – 2». Также в документе нет и предложения запрета на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств (облигаций федерального займа, ОФЗ) России. Наконец, не фигурируют в проекте оборонного бюджета США также и 35 российских физлиц, против которых обсуждалось введение персональных санкций за нарушение прав человека. Соответствующий список предложил внести в оборонный бюджет в конце сентября член Хельсинкской комиссии и конгрессмен Пол Массаро. До этого список был предложен соратниками Алексея Навального Леонидом Волковым и Иваном Ждановым. Среди тех, против кого предлагалось ввести ограничения, значились бизнесмены, главы госкомпаний и банков, силовых ведомств, чиновники, а также сотрудники и менеджеры государственных СМИ.
Раскручивание украинской тематики перед саммитом было связано с неблагоприятной внутриполитической ситуацией в самих США, уверен эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Максим Сучков. Внутри страны дела у Байдена идут неважно, поэтому он пытается сфокусировать внимание населения на внешнем кризисе и внешнем враге. Следовательно, результаты саммита Байден попытается продать американцам как дипломатическую победу – дескать, он пригрозил Путину серьезными карательными мерами и дал понять, чего делать нельзя, поясняет Сучков.
Другая причина для эскалации конфликта – стремление США показать себя как лидера «свободного мира» в борьбе против автократий. На так называемом «саммите за демократию» 9-10 декабря Вашингтон попытается продать союзникам идею об опасности автократий, которые, подобно России, могут реально угрожать суверенитету «стремящихся к демократии» стран. У Москвы, отмечает эксперт, интереса в нагнетании обстановки нет, но российское руководство хочет четко обозначить свои «красные линии». Одна из них – вступление Украины в НАТО, абсолютно неприемлемое для России. А события последних дней с эскалацией ситуации в Донбассе, деятельностью американских военных советников на Украине и повышенными контактами Киева с Вашингтоном вряд ли нравятся Москве, отмечает эксперт. По мнению Сучкова, Кремль опасается, что на фоне усугубления конфликта Киев может начать проталкивать свое вступление в НАТО.
Администрация Байдена предсказуемо нагнетала обстановку вокруг Украины перед переговорами, уверен директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев. По его словам, Вашингтон сознательно повышал градус накала в прессе постоянными утечками о подготовке вторжения России на Украину и подначивал своих союзников. Цель этих действий – усилить свои позиции и дать понять Москве, чего ей следует ожидать при ухудшении ситуации. Нельзя сказать, что Байден разработал какое-то свое собственное ноу-хау – до него такой же тактики, но в более жестком исполнении, придерживался Дональд Трамп. Россия, в свою очередь, поясняет Рогулев, не занималась эскалацией конфликта и только демонстрировала свою способность отвечать на выпады США. Позиция самого Байдена по Украине остается противоречивой. С одной стороны, США оказывают Украине военную помощь, с другой – заявляют, что готовы содействовать выполнению минских соглашений, констатирует эксперт.
Накал алармизма в утечках накануне саммита был совершенно неадекватен реальному положению дел, отмечает источник, близкий к Минобороны России. Дело дошло до сообщений о планах эвакуации американских граждан из Украины у CNN, отключению России от SWIFT и санкциям против крупных российских госбанков, включая их отключение от расчетов в долларах и евро. По словам собеседника «Ведомостей», из всех доказательств, которые были предъявлены правительственными органами США через СМИ, фактическими являются только снимки демонстративно выставленной военной техники для нескольких батальонов в 100-200 км от границы с Украиной.