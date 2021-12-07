Украина стала одной из главных тем виртуального саммита Путина и Байдена

Администрация Байдена предсказуемо нагнетала обстановку вокруг Украины перед переговорами, уверен директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев. По его словам, Вашингтон сознательно повышал градус накала в прессе постоянными утечками о подготовке вторжения России на Украину и подначивал своих союзников. Цель этих действий – усилить свои позиции и дать понять Москве, чего ей следует ожидать при ухудшении ситуации. Нельзя сказать, что Байден разработал какое-то свое собственное ноу-хау – до него такой же тактики, но в более жестком исполнении, придерживался Дональд Трамп. Россия, в свою очередь, поясняет Рогулев, не занималась эскалацией конфликта и только демонстрировала свою способность отвечать на выпады США. Позиция самого Байдена по Украине остается противоречивой. С одной стороны, США оказывают Украине военную помощь, с другой – заявляют, что готовы содействовать выполнению минских соглашений, констатирует эксперт.