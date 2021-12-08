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Шушкевич назвал истинную причину встречи с Ельциным в Беловежской Пуще

Ведомости

Экс-председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич пояснил, что настоящей причиной встречи в Беловежской Пуще в 1991 г. послужили переговоры о поставках нефти и газа в Белоруссию. Об этом он рассказал в интервью «Лента.ру».

«Мы собирались в Беловежье для того, чтобы уговорить [бывшего президента России Бориса] Ельцина оказать более серьезную помощь Белоруссии с нефтью и газом», — пояснил Шушкевич.

По словам политика, он и не предполагал, что на встрече будут решаться «куда боле серьезные политические вопросы». Шушкевич также отметил, что планов о выходе из состава СССР и создания независимого государства у него не было. 

Также политик охарактеризовал подписание соглашений как «шедевр легитимной дипломатии конца второго тысячелетия» и заявил, что никаких нарушений во время подготовки не было допущено. Однако, если бы президент СССР Михаил Горбачев попытался арестовать участвовавших в подписании, то никому бы не удалось «избежать кровопролития».

Шушкевич считает, что гражданам в Белоруссии к началу 1990-х годов «надоели все эти стройки коммунизма силами заключенных и изгнание со своих земель народов».

Беловежские соглашения были подписаны 8 декабря 1991 года главами РСФСР — Борисом Ельциным, Белорусской и Украинской ССР — Станиславом Шушкевичем и Леонидом Кравчуком. По его условиям, СССР прекратил свое существование, вместе него образовалось Содружество Независимых Государств (СНГ).

Ранее Горбачев заявлял, что главная ответственность за развал СССР лежит на команде Ельцина. РБК со ссылкой на интервью издания «Левый берег» писали о том, что Кравчук, в свою очередь, считает подписание соглашений своим самым большим достижением в политической карьере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных