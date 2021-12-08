Шушкевич назвал истинную причину встречи с Ельциным в Беловежской Пуще
«Мы собирались в Беловежье для того, чтобы уговорить [бывшего президента России Бориса] Ельцина оказать более серьезную помощь Белоруссии с нефтью и газом», — пояснил Шушкевич.
По словам политика, он и не предполагал, что на встрече будут решаться «куда боле серьезные политические вопросы». Шушкевич также отметил, что планов о выходе из состава СССР и создания независимого государства у него не было.
Также политик охарактеризовал подписание соглашений как «шедевр легитимной дипломатии конца второго тысячелетия» и заявил, что никаких нарушений во время подготовки не было допущено. Однако, если бы президент СССР Михаил Горбачев попытался арестовать участвовавших в подписании, то никому бы не удалось «избежать кровопролития».
Шушкевич считает, что гражданам в Белоруссии к началу 1990-х годов «надоели все эти стройки коммунизма силами заключенных и изгнание со своих земель народов».
Беловежские соглашения были подписаны 8 декабря 1991 года главами РСФСР — Борисом Ельциным, Белорусской и Украинской ССР — Станиславом Шушкевичем и Леонидом Кравчуком. По его условиям, СССР прекратил свое существование, вместе него образовалось Содружество Независимых Государств (СНГ).