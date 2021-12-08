Олафа Шольца избрали новым канцлером Германии
Депутаты бундестага избрали новым канцлером Германии социал-демократа Олафа Шольца, сообщил ТАСС. Шольц получил 395 голосов. После он отправится в президентский дворец, так как, согласно Конституции, канцлера назначает глава государства. Затем Шольц вернется в парламент и примет присягу.
26 сентября в Германии состоялись парламентские выборы. На них победу одержали социал-демократы, незначительно опередившие ХДС, – 25,7% против 24,1%. Для консерваторов это худший результат в истории. Третье место заняли «Зеленые», набравшие 14,8% голосов. СвДП получила 11,5% голосов, а правопопулисты из «Альтернативы для Германии» – 10,3%. Аутсайдером оказалась «Левая», за нее проголосовали только 4,9% избирателей.
На последних выборах бывший канцлер Ангела Меркель не выдвинула свою кандидатуру на пост канцлера. Вместо нее на выборы от консервативного блока пошел премьер-министр самой населенной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Главным его оппонентом внутри блока был Маркус Зёдер, лидер баварского Христианско-социального союза. В конце концов выбор был сделан в пользу Лашета, хотя Зёдер пользовался большей поддержкой избирателей.