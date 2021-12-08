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Олафа Шольца избрали новым канцлером Германии

Ведомости

Депутаты бундестага избрали новым канцлером Германии социал-демократа Олафа Шольца, сообщил ТАСС. Шольц получил 395 голосов. После он отправится в президентский дворец, так как, согласно Конституции, канцлера назначает глава государства. Затем Шольц вернется в парламент и примет присягу.

26 сентября в Германии состоялись парламентские выборы. На них победу одержали социал-демократы, незначительно опередившие ХДС, – 25,7% против 24,1%. Для консерваторов это худший результат в истории. Третье место заняли «Зеленые», набравшие 14,8% голосов. СвДП получила 11,5% голосов, а правопопулисты из «Альтернативы для Германии» – 10,3%. Аутсайдером оказалась «Левая», за нее проголосовали только 4,9% избирателей.

На последних выборах бывший канцлер Ангела Меркель не выдвинула свою кандидатуру на пост канцлера. Вместо нее на выборы от консервативного блока пошел премьер-министр самой населенной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Главным его оппонентом внутри блока был Маркус Зёдер, лидер баварского Христианско-социального союза. В конце концов выбор был сделан в пользу Лашета, хотя Зёдер пользовался большей поддержкой избирателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных