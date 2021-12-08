Олафа Шольца избрали новым канцлером Германии

На последних выборах бывший канцлер Ангела Меркель не выдвинула свою кандидатуру на пост канцлера. Вместо нее на выборы от консервативного блока пошел премьер-министр самой населенной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Главным его оппонентом внутри блока был Маркус Зёдер, лидер баварского Христианско-социального союза. В конце концов выбор был сделан в пользу Лашета, хотя Зёдер пользовался большей поддержкой избирателей.