Преемник Меркель: гибкий политик, но немного робот

Преемник Меркель: гибкий политик, но немного робот8 декабря пост канцлера Германии занял Олаф Шольц
Преемник Ангелы Меркель – Олаф Шольц получил прозвища «робот» и «Шольцомат» (Scholzomat, по аналогии с автоматом). Последнее прозвище пустила в народ газета Die Zeit в 2003 г.: Шольц, в то время генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ), защищал реформу на рынке труда, бесконечно повторяя в своих речах одни и те же обороты, многие весьма казенные. У него сухой, скучный, забюрократизированный стиль. The Economist пишет, что, когда он уходил с поста мэра Гамбурга в 2018 г., на его прощальной вечеринке гости не смогли даже выпить с ним: алкоголь был под запретом, потому что рабочий день еще формально не закончился. Шольц уверен, что политики не должны выказывать эмоции, говорил Euronews немецкий журналист Ларс Хайдер, чья книга о Шольце выходит на этой неделе в Германии: «Жалко, конечно, что он так делает. Потому что Шольц совершенно нормальный человек, у которого есть чувства. Но он всегда их подавляет».
Есть мнение, что Олаф Шольц победил в гонке за кресло канцлера просто потому, что допустил меньше оплошностей, чем конкуренты, пишет Euronews. Но есть и другое обстоятельство: он очень похож на Меркель. «Он сродни футболисту, который изучил видео с другим игроком и изменил стиль своей игры, – говорил The New York Times (NYT) один из политических аналитиков. – Шольц теперь копирует Меркель – от темперамента и политического стиля до выражения лица. Родись Шольц женщиной, он бы стал носить брючные костюмы [как Меркель]!» Шольц даже ладони стал складывать в любимый Меркель ромб. Его политический стиль не отличается от стиля Меркель, они похожи, хотя принадлежат к конкурирующим партиям, соглашается CNN. Мало кто из аналитиков ожидает, что новый канцлер существенно изменит курс своей предшественницы. Сам Шольц признает: «Внешняя политика Германии – это политика преемственности» (цитата по Deutsche Welle, DW).
NYT называет Шольца политическим хамелеоном, поясняя: этот прагматичный политик так легко колеблется влево и вправо, что иногда трудно понять, где, в каком лагере он сейчас находится. DW приводит такой пример. Будучи зампредседателя молодежной организации СДПГ, Шольц в 1980-е гг. был радикальным социалистом и агитировал против «капиталистической экономики». Но после этого он работал юристом по трудовому праву в юрфирме «Циммерман, Шольц и партнеры», многое узнал о бизнесе и стал лояльнее к предпринимателям. Зато политическая гибкость может помочь ему решить главную на ближайшее будущее задачу: как сохранить мир в трехсторонней коалиции партий с непохожей идеологией – СДПГ, немецкими зелеными и прорыночными свободными демократами, отмечает американская ассоциация National Public Radio (NPR).
То влево, то вправо
Шольц родился 14 июня 1958 г. в г. Оснабрюке на севере Германии. Потом родители перебрались в Гамбург, где он вырос, а потом стал мэром. Его дед был железнодорожником, родители – рабочими на текстильной фабрике. Шольц и два его брата первыми в роду поступили в университет. Шольц изучал право в Гамбургском университете, один брат выучился на программиста, другой – на врача и сейчас является председателем правления университетского медицинского центра Шлезвиг-Гольштейна.
В прошлом году Шольц был одним из главных лоббистов создания фонда на 750 млрд евро для борьбы ЕС с COVID-19. Этот проект активно поддерживали французские власти. Когда министр финансов Франции Бруно Ле Мэр похвалил Шольца за совместную работу, то попутно поблагодарил и его брата-медика за то, что тот организовал доставку по воздуху шести тяжелобольных французских пациентов с COVID-19 на лечение в Германию (вся операция была оплачена из немецкой казны).
Еще школьником Шольц в 1975 г. вступил в ряды социал-демократов. В 1982–1988 гг. был зампредом молодежной организации СДПГ «Юзос», а в 1987–1989 гг. – вице-президентом Международного союза молодых социалистов. Попутно он работал юристом, но в итоге главной стала политическая карьера. Активно поддерживая канцлера и председателя СДПГ Герхарда Шредера, он в 2002 г. добрался до поста генсека СДПГ. В 2004 г. подал в отставку вместе со Шредером, который ушел из руководства партии. Через некоторое время Шольц вернулся в ряды высшего руководства СДПГ, заняв кресло заместителя председателя.
Когда Шольца впервые избрали в Бундестаг в 1998 г., он относился к левому крылу своей партии. Сегодня считается, что он склонятся к правому крылу и мало чем отличается по политическим взглядам от президента США Байдена, с которым его иногда сравнивают, пишет NYT. Ни разу со времени второго срока бывшего президента Билла Клинтона власть в США и Германии не находились в руках левоцентристских лидеров, отмечает газета. Но в Берлине не слишком полагаются на Вашингтон. Как сказал один из советников Шольца: «Байден тоже придерживается концепции America First, только в более вежливой форме [чем Трамп]».
Дважды Шольц входил в коалиционное правительство Меркель. В 2007–2009 гг. он был федеральным министром труда и социальных дел. А в марте 2018 г. стал вице-канцлером и министром финансов. Шольц был правой рукой Меркель, у него была огромная власть не только в Германии, но и в ЕС, где он выступал от лица Германии, когда вопрос касался денежной политики, передает CNN мнение аналитиков. (Шольц – один из архитекторов глобального минимального налога на прибыль корпораций в размере 15%.) Когда в марте прошлого года Меркель ушла на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусной инфекцией, Шольц вел заседания кабинета министров. Люди видели, что он работал в тандеме с Меркель, – и это в глазах избирателей принесло ему больше очков, чем статус официального преемника Меркель – ее однопартийца Армина Лашета, отмечает BBC.
Сыграло Шольцу на руку и то, что он курировал щедрые программы помощи германскому бизнесу и гражданам во время пандемии. Как министр финансов Шольц ратовал за пакет стимулов на 130 млрд евро, уверяя, что страна может позволить себе такие траты, вспоминает The Economist. «Это базука, с помощью которой мы добьемся того, что сейчас необходимо, – образно говорил он (цитата по ВВС). – Мы выкладываем оружие на стол, чтобы показать, что мы достаточно сильны, чтобы преодолеть любые экономические проблемы [вызванные пандемией]».
Но Шольц не намерен и дальше наращивать госдолг ради борьбы с последствиями пандемии. В этом году он говорил, что пора, наоборот, вырываться из долгов: «Мы уже справились с этой задачей один раз, после кризиса 2008–2009 гг., и справимся еще раз сейчас, через десять с небольшим лет», – цитирует его DW. На международной арене он выступает против ослабления бюджетных правил ЕС, как того хотели бы Италия и Франция.
Два скандала
О том, что Шольц станет кандидатом в канцлеры от СДПГ, стало известно еще в конце лета прошлого года. На парламентских выборах 26 сентября 2021 г. партия заняла первое место, положив конец длящемуся с 2005 г. доминированию христианских демократов.
Выборы дались Шольцу нелегко. Он похудел на 12 кг и совсем отказался от спиртного, пишет NYT. Дамокловым мечом над ним висели парламентские расследования двух скандалов. Первый – мошенничество немецкой платежной компании Wirecard, окончившееся ее крахом в июне 2020 г. Как оказалось, она долгое время водила за нос аудиторов, делая вид, что у нее на счетах на 1,9 млрд евро больше, чем на самом деле. Немецкий регулятор должен был заметить подлог, а за действия регулятора отвечал как раз вице-канцлер Шольц, настаивали депутаты.
За шесть дней до выборов Шольц был вынужден неожиданно прервать агитационный тур по Германии и предстать перед депутатами бундестага, чтобы ответить на вопросы по второму скандалу – массовой краже бюджетных денег с помощью схемы cum-ex. Эти термины означают, что по акциям еще можно получить дивиденды (cum) или реестр уже закрыт (ex). Финансисты (более 1000 которых проходит по делу как подозреваемые, сообщает DW) договаривались о ряде перепродаж крупного пакета акций компании в тот день, когда она выплачивает дивиденды. С них правительству надо платить 25%-ный налог, но потом его можно было вернуть по соглашениям об избежании двойного налогообложения. Из-за бюрократического несовершенства налог платил один владелец, а требовать возмещения могли все, владевшие акциями в тот день. DW оценивала потери германского бюджета от этой схемы в 30 млрд евро только за 2001–2016 гг. Схему в 2017 г. раскрыли немецкие журналисты.
Шольц оказался замешанным в эту историю, когда в 2011–2018 гг. занимал пост мэра Гамбурга. Как оказалось, еще в 2016 г. городские налоговики потребовали от банкира Кристиана Олеариуса вернуть 47 млн евро, полученных по схеме cum-ex, но вскоре отказались от претензий. Такая же история повторилась в следующем году, уже с 43 млн евро. По странному совпадению требования к Олеариусу город снимал после того, как тот встречался с Шольцем. Сам Шольц сначала не помнил об этих встречах, потом не смог вспомнить их детали и отрицал, что как-то влиял на действия налоговых органов. Но, как отмечает DW, расследование продолжается и может испортить Шольцу карьеру.
При этом ни один из этих скандалов не причинил Шольцу большого вреда в глазах электората. Как предполагает ВВС, это слишком сложные темы, чтобы простой избиратель беспокоился о них.
Единая Европа
Шольц был популярным у горожан мэром Гамбурга, уверяет Euronews. Особенно он запомнился тем, что открывал бесплатные детские сады и стимулировал масштабную программу строительства, чтобы снизить цены на наем и покупку жилья. Подпортил ему имидж саммит G20, прошедший в Гамбурге в 2017 г. Полиция не смогла справиться с масштабными уличными протестами, переросшими в беспорядки, в ходе которых были ранены сотни протестующих и представителей власти. Впрочем, эта история не помешала Шольцу в следующем году получить пост вице-канцлера в правительстве Меркель.
Сейчас Шольц снова обещает развернуть масштабное строительство уже по всей Германии, чтобы сдержать рост арендной платы, отмечает The Economist. Также он обещает повысить минимальную почасовую оплату труда с 9,60 евро до 12 евро, превратить Германию в ведущего экспортера технологий зеленой энергии, перевести страну на нейтральный уровень выбросов углерода к 2045 г. – и все это без повышения налогов и увеличения госдолга.
В своих выступлениях Шольц уже успел дать ясный сигнал о приоритетах внешней политики, пишет DW. Он сказал, что будет соблюдать недавно возникшую традицию – первый визит новоиспеченный канцлер Германии нанесет в Париж, а затем встретится с главами ЕС в Брюсселе. «Суверенная Европа – это ключ к нашей внешней политике, – говорит Шольц. – В противном случае мы не будем играть никакой роли». Он считает, что, когда население планеты достигнет 10 млрд человек, в мире появится много сверхдержав помимо Китая, США, России – в основном в Азии. В начале этого года он сожалел в интервью Die Zeit: «Мир будет многополярным, со множеством влиятельных стран, и мы, европейцы, скоро будем составлять едва ли 6% населения». В этих условиях преуспеет лишь сильный и единый ЕС. Это тоже давний постулат Шольца. «Москва должна признать, что стороной на переговорах является ЕС в целом, а не отдельные его страны», – говорил он в начале этого года Frankfurter Allgemeine Zeitung. Поэтому он так обрушился в начале этой недели на лидеров вроде Виктора Орбана из Венгрии: «Мы не можем действовать так, как некоторые позволяют себе: <...> произносить речи против Брюсселя, а затем заключать с ним неплохие компромиссы» (цитата по Politico). Но Шольцу предстоит нелегкое испытание, отмечает NYT: что делать с Польшей? С одной стороны, ей необходима поддержка из-за истории с прорывом мигрантов из Белоруссии. С другой – к ней самой нужно принимать меры из-за конфликта с ЕС.
Что же касается России, то Шольц заметил: «Очень, очень важно, чтобы никто не копался в учебниках истории, пытаясь перекроить границы. Поэтому должно быть очень и очень ясно, что возникновение угрозы для Украины будет недопустимым» (цитата по DW). Летом этого года он говорил Stuttgarter Zeitung: «Результатом Entspannungspolitik (политика разрядки. – «Ведомости») стало соглашение о нерушимости границ. Именно это Россия поставила под сомнение, аннексировав Крым и разжигая волнения на Украине. Тем не менее нам нужна новая европейская восточная политика, учитывающая интересы России».
Один из больных вопросов в российско-германских отношениях – введение в строй «Северного потока – 2». Летом этого года Шольц заявил в эфире Westdeutscher Rundfunk: «Мы всегда считали «Северный поток – 2» экономическим проектом, который был реализован компаниями частного сектора и который может внести большой вклад в энергетическую безопасность Германии. И поэтому этот почти законченный трубопровод нужно достроить <...> В США бытует ложное представление, что мы станем после этого полностью зависимыми от российского газа». А чуть раньше в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland Шольц замечал: «У Путина, несомненно, есть не только экономические соображения, связанные с «Северным потоком – 2», но у нас – чисто экономические соображения». Но в том же интервью он оговаривался, что необходимо гарантировать безопасность для Украины: «[Угроза] безопасности Украины повлечет последствия для потенциального транзита газа по трубопроводу [«Северный поток – 2»]». Как отмечает Politico, на этой неделе Шольц еще раз подтвердил, что чувствует себя связанным обязательствами уходящего канцлера Ангелы Меркель в отношении почти готового трубопровода и поддерживает ее в том, что Германия вправе наложить санкции на Россию, если она будет использовать газ в качестве геополитического оружия против Украины.