Преемник Меркель: гибкий политик, но немного робот

В своих выступлениях Шольц уже успел дать ясный сигнал о приоритетах внешней политики, пишет DW. Он сказал, что будет соблюдать недавно возникшую традицию – первый визит новоиспеченный канцлер Германии нанесет в Париж, а затем встретится с главами ЕС в Брюсселе. «Суверенная Европа – это ключ к нашей внешней политике, – говорит Шольц. – В противном случае мы не будем играть никакой роли». Он считает, что, когда население планеты достигнет 10 млрд человек, в мире появится много сверхдержав помимо Китая, США, России – в основном в Азии. В начале этого года он сожалел в интервью Die Zeit: «Мир будет многополярным, со множеством влиятельных стран, и мы, европейцы, скоро будем составлять едва ли 6% населения». В этих условиях преуспеет лишь сильный и единый ЕС. Это тоже давний постулат Шольца. «Москва должна признать, что стороной на переговорах является ЕС в целом, а не отдельные его страны», – говорил он в начале этого года Frankfurter Allgemeine Zeitung. Поэтому он так обрушился в начале этой недели на лидеров вроде Виктора Орбана из Венгрии: «Мы не можем действовать так, как некоторые позволяют себе: <...> произносить речи против Брюсселя, а затем заключать с ним неплохие компромиссы» (цитата по Politico). Но Шольцу предстоит нелегкое испытание, отмечает NYT: что делать с Польшей? С одной стороны, ей необходима поддержка из-за истории с прорывом мигрантов из Белоруссии. С другой – к ней самой нужно принимать меры из-за конфликта с ЕС.